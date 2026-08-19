Χίος: 509.643 ευρώ σε 59 επιχειρήσεις για τις πυρκαγιές του 2025

Ολοκληρώθηκαν χθες (18.08.2026) οι πληρωμές του ειδικού σχήματος στήριξης για τις επιχειρήσεις της Χίου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2025.

Συνολικά, καταβλήθηκαν 509.643,30 ευρώ σε 59 επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χίου που επλήγησαν από πυρκαγιές, στο πλαίσιο της δράσης που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ.

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Πώς έγινε η διαδικασία των πληρωμών

Οι συγκεκριμένες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης του προγράμματος και την υποβολή των αιτήσεων από τις επιχειρήσεις στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ.

Η σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων πραγματοποιήθηκε από τις 27 Ιουλίου έως τις 7 Αυγούστου.

Το ειδικό σχήμα αφορά ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίες πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

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Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται την ενίσχυση

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και δεν απαλλάσσονται από αυτόν, υποχρεούνται σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και λειτουργούν νόμιμα.

Παράλληλα, θα πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές της Χίου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και του Αυγούστου 2025 και να έχουν υποστεί οικονομικές απώλειες.

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η καταγραφή μείωσης του κύκλου εργασιών τουλάχιστον κατά 5% για το διάστημα Ιουλίου έως Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με το υψηλότερο αντίστοιχο άθροισμα κύκλου εργασιών της τελευταίας πενταετίας.

Από 3.000 έως 50.000 ευρώ η ενίσχυση

Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται ως μέρος της μείωσης του κύκλου εργασιών που υπέστη κάθε επιχείρηση.

Το ελάχιστο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 3.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο ποσό φτάνει τις 50.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται και τα ανώτατα όρια που προβλέπονται για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Νέες πληρωμές για υλικές ζημιές

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων που υπέστησαν άμεσες υλικές ζημιές από τις πυρκαγιές του 2025 στη Χίο.

Οι ζημιές αφορούν στοιχεία του ενεργητικού των επιχειρήσεων, όπως εξοπλισμό, πρώτες ύλες και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Μάλιστα, την Τρίτη 18 Αυγούστου καταβλήθηκαν συνολικά 217.838,54 ευρώ σε 14 επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2025.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συνεχίζει την εφαρμογή του πλαισίου κρατικής αρωγής για τη Χίο, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και την Περιφερειακή Ενότητα Χίου.