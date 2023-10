Ένας επιστήμονας και οικολόγος ακτιβιστής, που μόλις ολοκλήρωσε μια αποστολή στην Παπούα – Νέα Γουινέα, υποστηρίζει ότι το γερμανικό ινστιτούτο για το οποίο εργάζεται απειλεί να τον απολύσει επειδή αρνείται να επιστρέψει στη Γερμανία με αεροπλάνο, για να προστατεύσει το κλίμα.

Ο Ιταλός Τζιανλούκα Γκριμάλντα, 51 ετών, είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Παγκόσμιας Οικονομίας (IfW) που εδρεύει στο Κίελο. Στα τέλη Σεπτεμβρίου έλαβε τελεσίγραφο από τον εργοδότη του: να επιστρέψει το συντομότερο, με αεροπλάνο, όπως ανέφερε σήμερα το κίνημα Scientist Rebellion.

Ο Γκριμάλντα είναι μέλος αυτής της ομάδας ακτιβιστών για το κλίμα που έγινε γνωστή για τις δράσεις «πολιτικής ανυπακοής» που οργανώνει. Η ομάδα δηλώνει ότι ο ερευνητής θα απολυθεί αν δεν συμμορφωθεί.

Ο Γκριμάλντα έζησε τους τελευταίους έξι μήνες στην Παπούα-Νέα Γουινέα, μελετώντας τις κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε αυτήν τη νησιωτική χώρα του Ειρηνικού.

«Θεωρώ ανήθικο να πάρω το αεροπλάνο ενώ υπάρχει εναλλακτική λύση με λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα», εξήγησε αυτός ο οπαδός του slow travel, του «αργού ταξιδιού», σε μια επιστολή του.

Για να πάει στην Παπούα-Νέα Γουινέα ξεκίνησε το ταξίδι του από τη Γερμανία τον Φεβρουάριο. Διένυσε τα 16.000 χιλιόμετρα, από τα συνολικά 22.000, «με τρένο, λεωφορείο και πλοίο». Πέρασε, μεταξύ άλλων, από το Ιράν και το Πακιστάν και χρειάστηκε 35 ημέρες. Έτσι όμως μπόρεσε να περιορίσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στους 2 τόνους, αντί για 4, εάν ταξίδευε με αεροπλάνο.

