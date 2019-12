Τελικά η κούπα είναι στρογγυλή ή τετράγωνη; Ο γρίφος αυτός από τον μετρ του είδους Tony Fisher έχει προκαλέσει πονοκέφαλο σε πολλούς αλλά όπως εξηγεί ο ίδιος σημασία έχει από ποια γωνία την βλέπει κανείς…. Η απάντηση είναι ότι είναι τετράγωνη.

Is it round or square? This mug will have you scratching your head pic.twitter.com/pjuPQsUtsc

— The Sun (@TheSun) December 23, 2019