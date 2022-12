Ένα νοσοκομείο στη Γαλλία χρειάστηκε να εκκενωθεί εν μέρει το περασμένο Σαββατοκύριακο, καθώς οι γιατροί ανακάλυψαν ότι ένας 88χρονος άνδρας είχε ένα βλήμα πυροβολικού του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου μέσα στον πισινό του…

Ο 88χρονος επισκέφτηκε το Νοσοκομείο Sainte Musse στην Τουλόν της Γαλλίας για να αφαιρέσει το βλήμα πυροβολικού αλλά αντ’ αυτού τρόμαξε τους πάντες και χρειάστηκε να γίνει μερική εκκένωση της μονάδας, αναφέρει το γαλλικό Var-Matin και μεταδίδει η New York Post.

«Μια έκτακτη περίπτωση προέκυψε από τις 9 μ.μ. έως τις 11:30 μ.μ. το περασμένο Σάββατο (17.12.2022) καθώς απαιτήθηκε η επέμβαση του προσωπικού εξουδετέρωσης βομβών, η εκκένωση της αίθουσας επειγόντων περιστατικών για ενήλικες και για παιδιά, όπως και η εκτροπή των εισαγωγών επειγόντων περιστατικών σε άλλη πτέρυγα», δήλωσε εκπρόσωπος του νοσοκομείου.

«Έπρεπε να διαχειριστούμε τον κίνδυνο μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. «Είχαμε αμφιβολίες και γι’ αυτό λάβαμε όλες τις προφυλάξεις».

