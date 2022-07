Το ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο πιόνι σκάκι διεκδικεί ένας όμιλος Σκακιστών στη Γαλλία, καθώς κατασκεύασε έναν «βασιλιά» ύψους 6,27 μέτρων και βάρους σχεδόν 4,2 τόνων.

Ο όμιλος στη Σατρόν, κοντά στη Νάντη, κατασκεύασε το πιόνι για να τιμήσει το 20ο Διεθνές Όπεν Σκάκι που διεξάγεται αυτές τις μέρες στην πόλη και ανεπίσημα κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ Γκίνες που σημειώθηκε το 2018.

Πιο συγκεκριμένα, το Παγκόσμιο Μουσείο Σκάκι, στο Σεντ Λούις του Μιζούρι στις ΗΠΑ, κατέχει το επίσημο παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο πιόνι με μια κατασκευή ύψους 6 μέτρων.

Τώρα, το νέο πιόνι που διεκδικεί το ρεκόρ είναι φτιαγμένο από περισσότερα από 768 κομμάτια γαλλικού ξύλου και χρειάστηκε περισσότερες από 700 ώρες για να κατασκευαστεί, ανέφερε ο Όμιλος.

Η Γαλλική Σκακιστική Ομοσπονδία κοινοποίησε στο Twitter φωτογραφίες της συναρμολόγησης.

Rendez-vous le jeudi 7 juillet à 18h30 à l'espace Saltera à #Sautron pour assister à l'inauguration de la plus grande pièce d'#échecs du monde, un gigantesque Roi de plus de 6,30m de haut !

Plus d'infos sur https://t.co/sS0rzskt8c pic.twitter.com/oMTp10bJ7V