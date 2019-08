Η απόδραση του αρχισυμμορίτη πήγε λάθος!

Ο Clauvino da Silva είναι ένας από τους πιο σκληρούς εγκληματίες της Βραζιλίας. Το σχέδιο που είχε καταστρώσει για να αποδράσει ήταν πολύ καλά σχεδιασμένο. Η κόρη του τον είχε προμηθεύσει, εκτός από τα ρούχα της μέχρι και με μάσκα σιλικόνης για να της μοιάζει. Όμως, τον πρόδωσε η νευρικότητα που είχε την ώρα που προσπαθούσε να φύγει σαν κύριος.

Όλα έγιναν την Κυριακή στις φυλακές Gericinó του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Ο αρχισυμμορίτης είχε αποφασίσει να αφήσει την 19χρονη κόρη του «στο πόδι» του στην φυλακή. Φόρεσε στενό τζιν παντελόνι, περούκα με μακριά μαλλιά ένα ροζ t-shirt και μάσκα σιλικόνης αλλά την στιγμή της εξόδου ήταν νευρικούλης.

Όπως θα δείτε στο βίντεο της «αποκάλυψης» το σχέδιο ήταν στημένο καλά αλλά τελικά δεν πέτυχε…

Μετά την αποτυχημένη απόπειρα απόδρασης ο da Silva μεταφέρθηκε σε φυλακές υψίστης ασφαλείας.

This Brazilian gang leader tried to escape from prison by dressing up as his daughter when she visited him and walking out the penitentiary's main door in her place, authorities say. https://t.co/pJa8Qd8J2n pic.twitter.com/BWLypCsET8

— ABC News (@ABC) August 5, 2019