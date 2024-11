ΗΠΑ: Λαθρεπιβάτης ταξίδεψε με Delta Airlines από τη Νέα Υόρκη στο Παρίσι – Πώς τα κατάφερε

Περνώντας όλους τους ελέγχους του αεροδρομίου, ένας λαθρεπιβάτης κατάφερε να ταξιδέψει χωρίς εισιτήριο με πτήση της Delta Airlines από τη Νέα Υόρκη στο Παρίσι, όπου και συνελήφθη.

Αποφεύγοντας με κάποιον τρόπο δύο ελέγχους κάρτας επιβίβασης, ο λαθρεπιβάτης κατόρθωσε να επιβιβαστεί σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση της Delta Airlines από τη Νέα Υόρκη στο Παρίσι χωρίς να έχει εισιτήριο.

Το «κατόρθωμά» του υποχρέωσε τόσο τον αμερικανικό αερομεταφορέα όσο και την υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (TSA) να ανακοινώσουν ότι ξεκίνησαν έρευνα να δουν πώς αυτό συνέβη.

Γάλλοι αστυνομικοί επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο στο Παρίσι και συνέλαβαν τον λαθρεπιβάτη την Τετάρτη (27.11.2024) προτού αφήσουν τους ταξιδιώτες να αποβιβαστούν από το αεροπλάνο, δήλωσε στο CNN ένας από τους επιβάτες της πτήσης.

Η πτήση 264 της Delta αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Κένεντι της Νέας Υόρκης (JFK) το βράδυ της Τρίτης (26.11.2024) και προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ του Παρισιού την Τετάρτη.

BREAKING – Stowaway on Delta flies from New York to Paris



NOV 28, 2024

A stowaway evaded airport security and flew on a Delta Air Lines flight from New York to Paris Tuesday before being found in bathroom on the plane.#DeltaAirlines #Airlines #Airports… pic.twitter.com/hb8zbmfiUj