ΗΠΑ: Σχεδόν κανείς δεν πήγε στον γάμο τους – Συντετριμμένη η νύφη μπήκε σε άδεια αίθουσα δεξιώσεων

Η Kalina Marie και ο σύζυγός της Shane από τις ΗΠΑ, περίμεναν έναν όμορφο γάμο -στην τελετή θα είχαν στο πλευρό τους φίλους και συγγενείς που θα τους καμάρωναν καθώς θα έμπαιναν στη δεξίωση, αλλά αυτό που τελικά συνέβη ήταν μη αναμενόμενο.

Η καταρρακωμένη Marie, μοιράστηκε στο TikTok τα όσα εφιαλτικά έζησε όταν στον γάμο της, στο Όρεγκον των ΗΠΑ, όπου δεν κατέφτασε κανένας καλεσμένος.

Στο βίντεο που ανέβασε, η νύφη και ο γαμπρός μπαίνουν πιασμένοι χέρι χέρι στη διακοσμημένη αίθουσα δεξιώσεων, και ο χώρος είναι σχεδόν άδειος από κόσμο.

Από τα ηχεία ακούγεται η διασκευή του «When I Look at You» της Miley Cyrus- ήταν το τραγούδι της εισόδου τους-, με τους στίχους «When my world is falling apart» να αντικατοπτρίζουν ανατριχιαστικά την κατάστασή τους.

«Αυτή είναι η είσοδός μας στην αίθουσα», έγραψε η Marie στη λεζάντα του κλιπ της, το οποίο έκτοτε έχει συγκεντρώσει πάνω από επτά εκατομμύρια views.

#fyp #whereisthelove original sound – Sara Lones @kalina_marie_23 This is our entrance to our Masqurade ball. The Masqurade ball that I have talked EXCESSIVELY about for the last 10 months. The same ball that I not only digitally invited over 75 people to. But ALSO spent money to send 25 beautiful invitations out to. FIVE PEOPLE SHOWED UP!!!!!!! Like, are you kidding me!?!? As you see in the video, we enter the venue. And no one is there. The invite said 1pm. My mom messaged me at 1:15 that no one was there. My husband and I finally showed up at 2oclock, to 5 people. In a venue planned for 40. I dreamed that I would walk in to a bunch of people cheering us on. Hooting and hollering for us in celebration……but all you see is a woman trying to hold herself together because she had NO idea how to deal with her venue being almost completely empty. All the wasted food and drinks. All the empty tables and chairs. Every moment of my reception changed to adapt. Did we still make the most of it?? You bet your SWEET @$$ we did. But did this video just take all the good moments and shoot them out of the water for a second, F$&K yea it did It just makes me think, like, why? What did we do? Am I that bad of a person? What did my husband ever do to deserve any of this? Why couldn’t we matter enough for people to show up? I still have “friends” that haven’t even messaged me to congratulate me or tell me why they didn’t come. It truly makes me sick. I honestly can’t wrap my head around this yet. But all I know is, I have my man. My baby. And family that shows up when I need them. And for that, I will be thankful #FAIL

«Προσκάλεσα μέσω social media πάνω από 75 άτομα. Αλλά και ξόδεψα χρήματα για να στείλω 25 πανέμορφες προσκλήσεις. Αλλά 5 άτομα εμφανίστηκαν. Πλάκα μου κάνεις; Όπως βλέπετε στο βίντεο, μπαίνουμε στο χώρο. Και κανείς δεν είναι εκεί. Η πρόσκληση έλεγε 1μμ. Η μαμά μου μου έστειλε μήνυμα στις 13:15 ότι δεν ήταν κανείς εκεί. Ο σύζυγός μου και εγώ τελικά εμφανίσαμε στις 2 η ώρα, μπροστά σε πέντε άτομα, σε έναν χώρο που είχε προγραμματιστεί για 40 άτομα», ανέφερε η ίδια.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και εννέα χρόνια, ήταν αρραβωνιασμένο εδώ και τέσσερα χρόνια, αλλά ο γάμος τους καθυστέρησε λόγω της πανδημίας. Τελικά, μπόρεσαν να το γιορτάσουν, ωστόσο, έμειναν απογοητευμένοι από τη λιγοστή προσέλευση.

H απογοητευμένη νύφη αναρωτήθηκε αν είχε κάνει κάτι λάθος, σημειώνοντας: «Απλώς με κάνει να σκέφτομαι, γιατί; Τι κάναμε; Είμαι τόσο κακός άνθρωπος; Τι έκανε ο σύζυγός μου για να του αξίζει κάτι τέτοιο; Γιατί δεν είμαστε αρκετά σημαντικοί, ώστε να εμφανιστούν οι άνθρωποι; Έχω ακόμη “φίλους” που δεν μου έχουν στείλει ούτε μήνυμα, για να με συγχαρούν ή να μου πουν γιατί δεν ήρθαν».