Έχουμε δει κι έχουμε δει (και στην Ελλάδα) ανθρώπους με 4-5 ονόματα (2-3 μικρά και 2 επώνυμα), αλλά αυτό που έγινε στην Ισπανία, δεν το έχουμε ξαναδεί.

Κι αυτό γιατί δούκας Φερνάντο Φιτζ-Τζέιμς Στιούαρτ βάλθηκε να «τρελάνει» τους ληξίαρχους της Ισπανίας, αφού θέλησε να δώσει στην κόρη του… 25 ονόματα!

Την βάφτισε στις 7 Οκτωβρίου και όταν πήρε να δηλώσει το όνομά της στο ληξιαρχείο θέλησε να δηλώσει έναν… σιδηρόδρομο, μιας και στην τελετή της βάφτισης στην Σεβίλλη το κοριτσάκι ονομάστηκε: Σοφία Φερνάντα Ντολόρες Καγιετάνα Τερέζα Άντζελα ντε λα Κρουζ Μικαέλα ντελ Σαντίσιμο Σακραμέντο ντελ Περπετούο Σοκόρο ντε λα Σαντίσιμα Τρινιντάντ ι ντε Τόδος Λος Σάντος.

Ωστόσο έφαγε «πόρτα» από το ληξιαρχείο, καθώς του εξηγήθηκε πως αυτό απλά δεν γίνεται. «Στην καταχώρηση στο ληξιαρχείο το όνομα δεν μπορεί να αποτελείται από περισσότερα από ένα σύνθετο ή δύο απλά» είπαν Ισπανοί αξιωματούχοι στα ΜΜΕ.

Ο Φερνάντο Φιτζ-Τζέιμς Στιούαρτ είναι το ένα από τα οχτώ εγγόνια της Δούκισσας της Άλμπα, η οποία ήταν πιο πλούσια γυναίκα στην Ισπανία, και η αρχή του ονόματος της μικρής είναι φόρος τιμής προς αυτήν.

Δεν ξέρουμε πάντως και τι…. υποκοριστικό θα έβγαζαν τα 25 αυτά ονόματα.

Spanish Duke Fernando Fitz-James Stuart wants to name his daughter: Sofía Fernanda Dolores Cayetana Teresa Ángela de la Cruz Micaela del Santísimo Sacramento del Perpetuo Socorro de la Santísima Trinidad y de Todos Los Santos.



READ MORE: https://t.co/LTtm8oqIDV pic.twitter.com/1x5Zu3g6iP