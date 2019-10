Λύνει τον κύβο του Ρούμπικ σε 4 λεπτά με… το ένα χέρι! video

Κι όμως, ερευνητές στο openAI στην Καλιφόρνια, εξέλιξαν έναν ρομποτικό βραχίονα, ο οποίος χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη έλυσε τον κύβο του Ρούμπικ σε… 4 λεπτά!

Μάλιστα το απίστευτο αυτό επίτευγμα το κατάφερε με ένα και μόνο ρομποτικό χέρι, με 24 αρθρώσεις παρόμοιες με αυτές του ανθρώπινου χεριού.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν προσομοίωση σε υπολογιστή για να διδάξουν το ρομπότ -ακούει στο όνομα «Dactyl»- πώς θα επιλύσει τον κύβο. Θα απαιτούντο 13.000 χρόνια για να ολοκληρώσει ένας άνθρωπος τις ρουτίνες της διδασκαλίας. Οπτικοί αισθητήρες και ένας αλγόριθμος επίλυσης του κύβου έδωσαν τις οδηγίες τεχνητής νοημοσύνης για τις κινήσεις που έπρεπε να γίνουν.

Δείτε το απίστευτο βίντεο

We've trained an AI system to solve the Rubik's Cube with a human-like robot hand.

This is an unprecedented level of dexterity for a robot, and is hard even for humans to do.

The system trains in an imperfect simulation and quickly adapts to reality: https://t.co/O04izt3KvO pic.twitter.com/8lGhU2pPck

— OpenAI (@OpenAI) 15 Οκτωβρίου 2019