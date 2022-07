Ο δήμαρχος του χωριού Σαν Πέδρο Ουαμελούλα στο Μεξικό θέλησε να τιμήσει την παράδοση και να εξασφαλίσει αφθονία στους συγχωριανούς τους για αυτό και παντρεύτηκε έναν… θηλυκό αλιγάτορα.

Η παραδοσιακή μουσική έπαιζε δυνατά κι οι καλεσμένοι στον γάμο χόρευαν και φώναζαν στον αυτόχθονα γαμπρό να φιλήσει επιτέλους τη νύφη. Ο Βίκτορ Ούγο Σόσα παντρεύτηκε αυτή την εβδομάδα παντρεύτηκε τον θηλυκό αλιγάτορα και έσκυψε να φιλήσει επανειλημμένα τη μουσούδα του.

Ωστόσο, τα σαγόνια της… νύφης ήταν σφιχτά δεμένα ώστε να μην ανταποδώσει τα φιλιά στον δήμαρχο, δαγκώνοντάς τον. Ο τελετουργικός γάμος αυτός είναι έθιμο της προϊσπανικής εποχής στην πολιτεία Οαχάκα, όπου ζουν οι φυλές αυτοχθόνων Τσοντάλ και Ουάβε. Είναι ουσιαστικά προσευχή στη φύση, ικεσία για να χαρίσει στους κατοίκους αφθονία.

Με αυτόν «ζητάμε από τη φύση άφθονη βροχή, άφθονη τροφή, να υπάρχουν ψάρια στον ποταμό», εξήγησε ο κ. Σόσα, ο δήμαρχος του μικρού χωριού όπου ζουν κυρίως ψαράδες.

Η Οαχάκα, στον μεξικανικό Νότο, μπορεί να είναι από τις πιο φτωχές πολιτείες της χώρας, όμως είναι ιδιαίτερα πλούσια σε παραδόσεις και αρκετοί αυτόχθονες επιμένουν να τις τηρούν, καθώς επίσης και να μιλάνε τις γλώσσες των φυλών τους.

