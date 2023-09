Αυτά τα δύο «μη ανθρώπινα» σώματα ανασύρθηκαν από το Κούσκο του Περού και παρουσιάστηκαν την περασμένη Τρίτη στο Κονγκρέσο, στο Μεξικό, προκαλώντας παροξυσμό σε όσους λατρεύουν τις ιστορίες με UFO.

Ο Jaime Maussan, δημοσιογράφος και ερευνητής των UFO, αποκάλυψε μέσα σε κουτιά δύο ανθρωποειδή πτώματα με χέρια με τρία δάχτυλα, ελαφριά οστά, απουσία δοντιών και στερεοσκοπική όραση σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα πτώματα, που ήταν καλυμμένα με κάτι που έμοιαζε με άμμο, ήταν ηλικίας άνω των 1.000 ετών, ενώ οι γενετικές αναλύσεις έδειξαν ότι η σύσταση του 30% του DNA τους «παραμένει άγνωστη».

Οι ειδικοί παρουσίασαν στους βουλευτές ακτινογραφίες των δειγμάτων που έδειχναν ότι ένα από τα όντα περιείχε «αυγά», ενώ και τα δύο είχαν εμφυτεύματα από σπάνια μέταλλα όπως κάδμιο και όσμιο. Οι εικόνες είναι εντυπωσιακές.

Ο Maussan είπε ενόρκως στην ακρόαση: «Αυτά τα δείγματα δεν αποτελούν μέρος της επίγειας εξέλιξής μας. Αυτά δεν είναι όντα που βρέθηκαν μετά από συντρίμμια UFO. Βρέθηκαν σε ορυχεία διατόμων και αργότερα απολιθώθηκαν». Αργότερα πρόσθεσε: «Αν είναι εξωγήινοι ή όχι, δεν ξέρουμε, αλλά ήταν έξυπνοι και ζούσαν μαζί μας. Δεν είμαστε μόνοι σε αυτό το τεράστιο σύμπαν, θα πρέπει να αγκαλιάσουμε αυτή την πραγματικότητα»

Ο Maussan είχε και παλιότερα συσχετιστεί με ισχυρισμούς για «εξωγήινες» ανακαλύψεις που αργότερα καταρρίφθηκαν, ανάμεσά τους πέντε μούμιες που βρέθηκαν στο Περού το 2017 και αργότερα αποδείχτηκε ότι ήταν παιδιά ανθρώπων.

