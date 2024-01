Είναι η νέα «μόδα» στο TikTok και το Instagram: Οδοντογλυφίδες… τηγανιτές! Κι όμως! Υπάρχουν αμέτρητα βίντεο με νεαρούς να… τηγανίζουν ένα είδος βιοδιασπόμενων οδοντοφλυφίδων που είναι φτιαγμένες από άμυλο και στη συνέχεια, να τις καταναλώνουν!

Μάλιστα, η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας που καταγράφονται αμέτρητα τέτοια περιστατικά με οδοντογλυφίδες, έχει σημάνει παγκόσμιο συναγερμό προειδοποιώντας για αυτή τη νέα και επικίνδυνη «τάση» που σαρώνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

TikTok και Instagram έχουν γεμίσει με βίντεο που δείχνουν τους νεαρούς να τηγανίζουν τις αμυλούχες οδοντογλυφίδες. Ύστερα τους προσθέτουν λίγο τριμμένο τυράκι ή άλλα συνοδευτικά και τις απολαμβάνουν! Το κατόρθωμά τους συγκεντρώνει χιλιάδες likes…

Φυσικά ό,τι είναι βιοδιασπώμενο ή από «φυσικά» υλικά δεν συνεπάγεται αυτομάτως πως είναι προς κατανάλωση. Ανήσυχο με τις διαστάσεις της νέας «μόδας» το Υπουργείο Ασφαλείας Τροφίμων & Φαρμάκων της Νότιας Κορέας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία συνιστά στον κόσμο να απέχει.

«Η ασφάλεια του προϊόντος ως τροφίμου δεν έχει επιβεβαιωθεί», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter). «Παρακαλείσθε να μην τις καταναλώνετε».

