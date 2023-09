Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι κάτοικοι γειτονιάς του Μάντσεστερ όταν ξαφνικά είδαν σε πλατεία του Μπέρι ένα περιστέρι διαφορετικό από τα άλλα…

Συγκεκριμένα, επρόκειτο για ένα ροζ περιστέρι που κανείς από το Μάντσεστερ δεν μπορεί να καταλάβει πως απέκτησε τη διαφορετική αυτή απόχρωση.

Δεκάδες χρήστες των social media έχουν απαθανατίσει το ροζ περιστέρι είτε να τσιμπολογάει σπόρους σε κάποια πλατεία, είτε στις στέγες σπιτιών.

Μάλιστα, στο θέμα αναφέρθηκε και η αστυνομία λέγοντας πως πολλοί αστυνομικοί σε περιπολίες έχουν δει το ροζ περιστέρι.

Κάτοικος της περιοχής μίλησε στο BBC και σημείωσε πως κανείς δεν γνωρίζει πως έγινε ροζ το περιστέρι, αλλά όπως είπε – προσθέτει λίγο χρώμα στην περιοχή.

Το πιθανότερο είναι κάποιος να έβαψε το περιστέρι ροζ ή το ίδιο να έπεσε σε ροζ μπογιά, ενώ η υπόθεση ότι πρόκειται για ένα… σπάνιο είδος περιστεριού δεν βρίσκει ευήκοα ώτα…

Lovely “PINK PIGEON” which are very rare in the U.K. lol ya learn something everyday lol it’s PINK #pinkpigeon pic.twitter.com/pjAZXhfQv4