Άδωνις Γεωργιάδης για τις παράνομες συνταγογραφήσεις: Καμία τέτοια παράνομη συμπεριφορά δεν έχει θέση στο ΕΣΥ

«Έχουμε δώσει και δίνουμε διαρκώς οδηγίες στους ιατρούς του ΕΣΥ να προσέχουν την μυστικότητα των κωδικών τους, για το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης»
Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης
Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης / EUROKINISSI

Στο θέμα με τις παράνομες συνταγογραφήσεις αντιδιαβητικών φαρμάκων, από δύο ειδικευόμενους γιατρούς αναφέρεται ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) την Κυριακή (10.08.2025).

Στο μήνυμά του στο Χ, για τις παράνομες συνταγογραφήσεις ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, καλεί όσους πολίτες δουν στον ηλεκτρονικό τους φάκελο να έχουν γραφτεί φάρμακα που δεν έχουν λάβει, τους παρακαλούμε να το καταγγέλλουν αμέσως.

«Η σύλληψη των ειδικευόμενων ιατρών που συνταγογραφούσαν παράνομα το 2024, έγινε μετά από καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ. ιατρού του Νοσοκομείου ”Γ. Γεννηματάς” τον οποίο και συγχαίρω. Έχουμε δώσει και δίνουμε διαρκώς οδηγίες στους ιατρούς του ΕΣΥ να προσέχουν την μυστικότητα των κωδικών τους, για το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης καθώς αποτελεί μεγάλη ευθύνη η κατοχή τους.

 

Καμία τέτοια παράνομη συμπεριφορά δεν έχει θέση στο ΕΣΥ και όσοι πολίτες δουν στον ηλεκτρονικό τους φάκελο να έχουν γραφτεί φάρμακα που δεν έχουν λάβει, τους παρακαλούμε να το καταγγέλλουν αμέσως», καταλήγει ο Υπουργός Υγείας στην ανάρτησή του.

