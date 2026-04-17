Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Σχέδιο για ελεγχόμενη διακίνηση τυριών και ενίσχυση με 10 κτηνιάτρους

style=”font-size: inherit;”>Με φόντο την έντονη ανησυχία που έχει προκαλέσει στη Λέσβο η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού, η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιχείρησε, μέσω της έκτακτης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (17.04.2026) στην Αθήνα, να εκπέμψει μήνυμα ψυχραιμίας, αυστηρής τήρησης των μέτρων και συνεχούς στήριξης των πληγέντων.

Η σύσκεψη, που έγινε έπειτα από πρωτοβουλία του υπουργού Μαργαρίτη Σχοινά, έγινε με τη συμμετοχή κτηνοτρόφων, τυροκόμων, παραγωγών και τοπικών φορέων, με αντικείμενο τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει στη Λέσβο ο αφθώδης πυρετός και τις οικονομικές επιπτώσεις που ήδη καταγράφονται από τα περιοριστικά μέτρα.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, προετοιμάζεται σχέδιο για τη μερική άρση της απαγόρευσης διακίνησης τυριών από τη Λέσβο, υπό αυστηρές προϋποθέσεις και με συγκεκριμένες δικλίδες βιοασφάλειας, σε μια προσπάθεια να δοθεί ανάσα στην τοπική παραγωγή χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η προσπάθεια περιορισμού της νόσου.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η άμεση μετάβαση 10 κτηνιάτρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στο νησί για την ενίσχυση της κλινικής επιτήρησης, καθώς και η συγκρότηση ομάδας διαχείρισης κρίσης, η οποία θα συντονίζει το σύνολο των επιτόπιων παρεμβάσεων.

Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκαν ακόμη η επιδημιολογική πορεία της νόσου, τα μέτρα στήριξης ύψους 8 εκατ. ευρώ προς τα τυροκομεία, καθώς και οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις για ταχύτερες αποζημιώσεις προς τους κτηνοτρόφους, νέες προσλήψεις και μετακινήσεις προσωπικού και επιτάχυνση των διαδικασιών προμηθειών για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Βγαίνοντας από το υπουργείο, ο νέος υπουργός, Μαργαρίτης Σχοινάς είπε: «Καλησπέρα. Αντιλαμβάνομαι τα θέματα και την αγωνία και τη συμμερίζομαι. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση, θα ενημερωθείτε αναλυτικά, θα σας τα πουν και οι συμμετέχοντες».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μακάριος Λαζαρίδης, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης, οι βουλευτές Λέσβου Χαράλαμπος Αθανασίου, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης και Μαρία Κομνηνάκα, ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, ο δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας, ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος και η γενική διευθύντρια Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ Κατερίνα Μαρίνου, μαζί με στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών.

Μίνι ένταση πριν τη σύσκεψη

Λίγο λεπτά πριν την έναρξη της έκτακτης σύσκεψης υπήρξε μια μικρή ένταση έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με αφορμή το πόσα άτομα θα ανέβουν στη σύσκεψη. Μεταξύ των αντιδρώντων ήταν και ο βουλευτής Παρασκευαΐδης, καθώς και κτηνοτρόφοι. Εν τέλει, όλοι έγιναν δεκτοί.

Συγκέντρωση έξω από το υπουργείο

Κατά τη διάρκεια της έκτακτης σύσκεψης, έξω από το υπουργείο είχε συγκεντρωθεί κόσμος, έπειτα από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Σωματείων, εκφράζοντας την αγωνία και την πίεση που βιώνουν οι παραγωγοί.

Στο πλευρό των κτηνοτρόφων βρέθηκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής, Γιάννης Φράγκος. Σε δήλωσή του έκανε λόγο για μια «μεγάλη δοκιμασία» που απειλεί να αφανίσει την οικονομία του νησιού, ζητώντας από την Κυβέρνηση να παρέμβει άμεσα για να σταματήσει η καταστροφή. «Πρέπει η Κυβέρνηση να σκύψει, χθες να σκύψει πάνω από το πρόβλημα», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η αργοπορία στην αντίδραση του κρατικού μηχανισμού είναι αδικαιολόγητη. Σύμφωνα με τον κ. Φράγκο, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, καθώς περίπου 250 τόνοι προϊόντων πετιούνται καθημερινά, δημιουργώντας παράλληλα σοβαρούς κινδύνους μόλυνσης για το περιβάλλον. Κύριο αίτημα της ομοσπονδίας είναι η άμεση λήψη αποφάσεων για την αποζημίωση των αμνοεριφίων και του συνολικού ζωικού κεφαλαίου που πλήττεται από την κρίση.

«Ήρθαμε εδώ και περιμένουμε να βρεθεί άμεσα, σήμερα, μια λύση από το Υπουργείο, διότι αυτή τη στιγμή το νησί κυριολεκτικά είναι με τη θηλιά στο λαιμό. Η οικονομία του τινάζεται στον αέρα. Η ασθένεια του αφθώδους πυρετού που έχει προσβάλλει τα ζώα μας έχει εγκλωβίσει κυριολεκτικά οικονομικά και σήμερα οπωσδήποτε πρέπει να βρούμε λύση πριν φύγουμε πίσω» δήλωσε ο Θεμιστοκλής Καμμένος, κτηνοτρόφος – αυτοδιοικητικός, και μέλος της αντιπροσωπείας.

Λύση, όπως εξηγεί, είναι «α φύγουν τα προϊόντα κανονικά έξω. Το τυρί, το κρέας που παράγουμε. Από τη στιγμή που ο αφθώδης πυρετός είναι καθαρά ζωονόσος και δεν προσβάλλει τον άνθρωπο, η δική μας η περιέργεια και η δική μας η απορία είναι γιατί δεν μπορούμε να διαθέσουμε στην αγορά τα προϊόντα. Μέτρα βιοασφάλειας παίρνουμε εμείς σαν παραγωγοί. Μέτρα παίρνονται στο λιμάνι. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μεταδοθεί ο ιός από τα φορτηγά, όπως μας λένε, ή από τα ψυγεία. Και από τη στιγμή που μετακινούνται συνεχώς αυτοκίνητα και άλλου είδους εμπορεύματα με νταλίκες και με φορτηγά, πώς γίνεται από τα δικά μας δηλαδή τα προϊόντα να μεταδοθεί;».

«Μπλοκαρισμένα» τα λιμάνια της Μυτιλήνης

Το κλίμα στο νησί, πάντως, παραμένει βαρύ. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου για τέταρτη μέρα προχώρησαν στον αποκλεισμό του επιβατικού λιμανιού, ενώ το απόγευμα της Πέμπτης (16.04.2026) απέκλεισαν και το εμπορικό λιμάνι για να αποτρέψουν την αποβίβαση των 22 φορτηγών που μετέφερε πλοίο.

Υπενθυμίζεται ότι, χθες, Πέμπτη 16 Μαρτίου 2026, στη Μυτιλήνη, πραγματοποιήθηκε μεγάλη διαμαρτυρία, με πορεία που κατέληξε στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, ενώ καταστήματα και επιχειρήσεις εστίασης παρέμειναν κλειστά, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους πληγέντες από τις συνέπειες των μέτρων και της κρίσης στην τοπική οικονομία.