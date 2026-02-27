«Αγεφύρωτο το χάσμα» ανάμεσα σε Σαμαρά και Μητσοτάκη με φόντο την ενεργειακή πολιτική

Νέος κύκλος αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και στον Αντώνη Σαμαρά, μετά τις επιθέσεις του πρώην πρωθυπουργού για την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, με επίκεντρο τη συμφωνία με τη Chevron και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα του υπουργικού συμβουλίου, «σήκωσε το γάντι» που πέταξε ο Αντώνης Σαμαράς, αποφασισμένος να μην αφήνει κανένα περιθώριο για αμφισβήτηση του «πατριωτισμού» της κυβέρνησης και του ιδίου. Αιχμές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιπολιτευτικής στρατηγικής κομμάτων δεξιότερα της ΝΔ, με δημοσκοπικό όφελος, και παγίως του πρώην πρωθυπουργού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και μπορεί η αίσθηση που υπάρχει σε μεγάλη μερίδα κυβερνητικών στελεχών να είναι ότι ο Μεσσήνιος πολιτικός δεν θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, ωστόσο η εκτίμηση στο «κυβερνητικό στρατόπεδο» είναι ότι έχει ερείσματα στο «γαλάζιο» ακροατήριο και πάντως συνεχίζει να δηλώνει «παρών».

Μητσοτάκης: «Επαγγελματίες ανησυχούντες»

«Ας μην ταράζονται κάποιοι επαγγελματίες ανησυχούντες» δήλωσε ο Κ. Μητσοτάκης, απαντώντας, χωρίς να τον κατονομάσει, στον Αντώνη Σαμαρά. «Και ας μη αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες των συμφωνιών που τίθενται για να θωρακίσουν το Δημόσιο απέναντι σε τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων απ’ τις εταιρείες (…). Η Ελλάδα ασκεί με αυτό τον τρόπο τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη, όχι στα λόγια, και μετατρέπεται στη βασικότερη πύλη εισόδου και διανομής φυσικού αερίου σε όλα τα κράτη της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης» πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός στην εισήγηση του.

«Η ενεργειακή μας πολιτική εξελίσσεται σε πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής» τόνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ηττοπαθής μανία καταδίωξης»

«Όσοι ζουν ακόμη με μία ηττοπαθή μανία καταδίωξης να σκεφτούν ότι, έως τώρα, μόνο η Τουρκία και, δυστυχώς, οι ίδιοι αντιδρούν στην εθνική πορεία της χώρας μας, την ώρα που ο υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στην Ουάσιγκτον και συναντά για δεύτερη φορά σε έναν χρόνο τον Αμερικανό ομόλογό του εμβαθύνοντας τη διμερή στρατηγική μας σχέση», υπογράμμισε ο Κ. Μητσοτάκης και επεσήμανε: «Δεν υποσκάπτει τη θέση της πατρίδας η αξιοποίηση του πλούτου της και η εδραίωση των δικαιωμάτων της. Την υποσκάπτει η μίζερη αμφισβήτηση. Γιατί αληθινοί πατριώτες, ξέρετε, δεν είναι όσοι εκφράζουν διαρκώς φόβους. Αλλά εκείνοι που χτίζουν την Ελλάδα που δεν φοβάται!».

Τα «πυρά» Σαμαρά

Είχε προηγηθεί η επίθεση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είχε ζητήσει από την κυβέρνηση να δώσει άμεσες απαντήσεις τόσο για τη σύμβαση μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron – HelleniQ Energy για έρευνες υδρογονανθράκων σε τέσσερα θαλάσσια blocks, νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου, όσο και για τα περί τουρκικής παρεμπόδισης ερευνών στην Κάσο.

Νωρίτερα δε, στον απόηχο της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Άγκυρα, είχε δηλώσει ότι η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης σε κινείται σε «λάθος κατεύθυνση» και ότι επιτείνεται η αίσθηση «του κίνδυνου παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας».

Η απάντηση του πρώην πρωθυπουργού

Το «αγεφύρωτο» χάσμα μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου και του Αντώνη Σαμαρά επιβεβαίωσε περαιτέρω η απάντηση από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού.

«Δεν υπάρχει απάντηση επί της ουσίας» δήλωσε ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του, Νίκος Τσιούτσιας (Open), επιμένοντας ότι διατυπώσεις της σύμβασης με την Chevron «υιοθετούν το τουρκικό αφήγημα», ενώ σημείωσε ότι απαιτείται επανεξέταση των όρων πριν από την κύρωσή της.

«Καλύτερα κάποιος να ανησυχεί από πριν παρά να γίνεται επαγγελματίας στην κυβίστηση, ανάλογα με το ποιος είναι πρόεδρος των ΗΠΑ» πρόσθεσε ο Ν. Τσούτσιας, με ειρωνείες για μετατόπιση της κυβερνητικής γραμμής σε θέματα ενέργειας και υδρογονανθράκων. «Καλώς ήρθε στον δρόμο της λογικής ο κ. Μητσοτάκης που απέρριπτε τους υδρογονάνθρακες και τώρα είναι “drill baby drill”», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μαρινάκης: «Ξεπερνά την κριτική και φτάνει στην ισοπέδωση»

«Η κυβέρνηση οφείλει να ακούει κάθε κριτική και το έχει αποδείξει αυτό ο πρωθυπουργός (…). Υπάρχουν όμως θεωρώ και πεδία, όπως η εξωτερική πολιτική ή η άμυνα, που όλη αυτή η κριτική ξεπερνά τα όρια της κριτικής και φτάνει στην ισοπέδωση. Είναι άδικη έως και αντίθετη με την πραγματικότητα» ανταπάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης (ERTNews), κάνοντας αναφορά στη χάραξη ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, στα αμυντικά προγράμματα και στις ενεργειακές συμφωνίες που έχουν προωθηθεί επί διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ.

«Και αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση, είναι σε διαδικασία οριοθέτησης ΑΟΖ με τη Λιβύη. Άρα κανένα ζήτημα κυριαρχικών δικαιωμάτων» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.