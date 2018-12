Αγωνία για τους Έλληνες στο Στρασβούργο! Οι συγκλονιστικές περιγραφές τους στα social media!

Οι αρμόδιες αρχές κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες χωρίς να δίνουν περισσότερα στοιχεία ενώ μέχρι στιγμής ο δράστης δεν έχει συλληφθεί ή εξουδετερωθεί, αναφέρει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ευρωβουλής, Δημήτρης Παπαδημούλης.

Όπως προσθέτει στην επικοινωνία του με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, με απόφαση των αρμοδίων αρχών έχει απαγορευτεί η κίνηση έξω από το κοινοβούλιο και δεν επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας σε κανέναν να μετακινηθεί. Αντίστοιχα και όσοι πολίτες βρίσκονταν στο κέντρο της πόλης παραμένουν στο σημεία μέχρι νεοτέρας.

Ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπογραμμίζει πως η σκέψη του αυτή την ώρα είναι στις οικογένειες των θυμάτων και εκφράζει την ελπίδα να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατές ανθρώπινες απώλειες.

Νωρίτερα σε ανάρτησή του στο Twitter ο Δημήτρης Παπαδημούλης είχε γράψει:

Στρασβούργο: Πυροβολισμοί κοντά σε χριστουγεννιάτικη αγορά. Αναφορές για νεκρούς κ τραυματίες. Πληροφορίες ότι ο δράστης δεν έχει ακόμη συλληφθεί η εξουδετερωθεί . Όσοι βρισκόμαστε ακόμη στο Ευρωκοινοβούλιο, παραμένουμε εδώ, με απόφαση των αρχών ασφαλείας

Όπως μετέδιδαν διεθνή ΜΜΕ, υπάρχουν δύο νεκροί και έντεκα τραυματίες όταν ένοπλος άνοιξε πυρ στην οδό Γκραντ Αρκάντ και αναζητείται από τις αρχές. Για τις εξελίξεις ενημερώνεται συνεχώς ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη στην παλιά πόλη του Στρασβούργου, κοντά στη χριστουγεννιάτικη αγορά.

Αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης ήταν και ο ευρωβουλευτής του ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρισκόταν στην πλατεία Κλεμπέρ, στο σημείο που έγινε η επίθεση.

Δείτε την ανάρτησή του κ. Ανδρουλάκη στο Twitter, στην οποία διακρίνεται και ένα ασθενοφόρο:

Τις στιγμές που έζησε περιγράφει επίσης από την πλευρά του ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Γιώργος Κύρτσος:

Βγήκα στο κέντρο του Στρασβούργου να χαρώ τη βραδινή ατμόσφαιρα της "πρωτεύουσας των Χριστουγέννων".

Επεσαν πυροβολισμοί και απομακρύνθηκα, μαζί με πολύ κόσμο, γρήγορα αλλά χωρίς πανικό.

Υπάρχουν τραυματίες.

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια. — Γιώργος Κύρτσος (@GiorgosKyrtsos) December 11, 2018

Πρώτος απολογισμός του χτυπήματος στο Στρασβούργο στην περιοχή που έκανα χριστουγεννιάτικη βόλτα.

1 νεκρός.

6 τραυματίες.

Ο δράστης έχει διαφύγει.

Τον άκουσα να πυροβολεί σε 3 διαφορετικά μέρη στο κέντρο γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να είναι τρομοκρατικό χτύπημα. — Γιώργος Κύρτσος (@GiorgosKyrtsos) December 11, 2018

With @karencolemanIRL locked into #Strasbourg restaurant due to suspected terrorist incident. Occasional sounds of sirens through pedestrian streets outside pic.twitter.com/YoBrfeLsXH — Georg von Harrach (@yourmeps) December 11, 2018

Εικόνες από το σημείο:

Old town of #Strasbourg blocked off totally due to a shooting this evening… everyone waiting for more info… pic.twitter.com/yXzuHvc30y — Aidan O'Sullivan (@aidanosullivan) December 11, 2018

🔴🇫🇷 ALERTE : Première vidéo de la scène à #Strasbourg. Plusieurs personnes au sol après des coups de feu. La police fait évacuer la rue saint Hélène et la place #Kleber. Des militaires sont sur place. Des ambulances affluent sur les lieux concernés. pic.twitter.com/ChJs7CPmw5 — La Plume Libre (@LPLdirect) December 11, 2018

Coups de feu signalés au marché de Noël de #strasbourg pic.twitter.com/YiA3p8xRwr — martial (@civ201) December 11, 2018

Το παρακάτω βίντεο κάνει τον γύρο του Twitter, και σύμφωνα με τον χρήστη πρόκειται για τη στιγμή των πυροβολισμών. Ωστόσο, η γνησιότητά του δεν έχει επιβεβαιωθεί.

#France #Strasbourg

First alleged footage of the gunshots in Strasbourg.

Reason still unclear.

Provisional toll:

– 1 killed.

– 3 wounded. pic.twitter.com/iNnXaVxdwh — MrRevinsky (@Kyruer) December 11, 2018

Μαρτυρίες δημοσιογράφων του ΣΚΑΪ

Ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Σταύρος Ιωαννίδης, δήλωσε ότι βρίσκεται σε ένα ξενοδοχείο σε 100 μέτρα από το σημείο που φαίνεται ότι έγινε επίθεση, και άκουσε κρότους, για τους οποίους, όπως ανέφερε, «δεν καταλάβαμε ότι είναι πυροβολισμοί». Ο Σταύρος Ιωαννίδης έκανε λόγο για πληροφορίες ότι ο δράστης ή δράστες έχουν καλάσνικοφ. «Δεν μπορούμε να βγούμε, ο κόσμος εκκενώνει την περιοχή, τρέχουν κάποιοι στο σημείο που τους έχουν υποδείξει οι αστυνομικοί» τόνισε.

Από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος του σταθμού, Απόστολος Μαγγηριάδης, ο οποίος βρίσκεται σε εστιατόριο, κοντά στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά του Στρασβούργου, σημείωσε ότι υπάρχουν πληροφορίες για τρεις νεκρούς.

«Είμαι το εστιατόριο… Είμαστε κλειδωμένοι με κλειστά τα φώτα. Περιμένουμε ποια θα είναι η εξέλιξη του συμβάντος. Υπάρχουν πληροφορίες από πολίτες ότι οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή. Είδα από τα παράθυρα κόσμο να τρέχει. Είμαστε στο πίσω μέρος του εστιατορίου και περιμένουμε να ελευθερώσει η αστυνομία το χώρο» τόνισε ο Απόστολος Μαγγηριάδης.