Πολιτική

Αγρότες: Σε εξέλιξη η συνάντηση Τσιάρα με εκπροσώπους μπλόκων από Βόρεια Ελλάδα και Εύβοια

Στο επίκεντρο της συζήτησης το πρόβλημα που υπάρχει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των αγροτεμαχίων
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, με εκπροσώπους αγροτών από τα μπλόκα της Βορείου Ελλάδας και της Εύβοιας. Οι δύο πλευρές θα συζητήσουν το πρόβλημα που υπάρχει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των αγροτεμαχίων καθώς πάνω από 80.000 ΑΦΜ είναι μπλοκαρισμένα λόγω προβλημάτων στην ταυτοποίηση των ακινήτων.

Η ρύθμιση που έχει ανακοινωθεί να μην υπάρχει ΑΤΑΚ κάτω από 20 στρέμματα αφήνει τους αγρότες ικανοποιημένους, ωστόσο οι ίδιοι ζητούν να μάθουν ποτέ θα ξεμπλοκαριστούν τα δεσμευμένα ΑΦΜ. Οι εκπρόσωποι των μπλόκων που συναντώνται με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, ζητούν επίσης να βρεθεί ρύθμιση για τις ανταλλαγές αγροτεμαχίων που κάνουν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
191
135
126
99
95
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Φειδίας Παναγιώτου για Μαρία Καρυστιανού: Ίσως στο μέλλον της προτείνουμε να γίνουμε αδελφό κόμμα
«Θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί της, είμαι ανοιχτός, είμαι σίγουρος ότι δεν θα συμφωνούμε στα πάντα» είπε ο Κύπριος ευρωβουλευτής για την τέως πρόεδρο του συλλόγου «Τέμπη 2023»
Ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου
Σωκράτης Φάμελλος για Μαρία Καρυστιανού: Απαράδεκτη και σκοταδιστική η θέση για τις αμβλώσεις – Μόνο στην τραμπική ιδεολογία παρόμοιες τοποθετήσεις
«Είναι βαθιά, συντηρητική άποψη η αναθεώρηση του θέματος των αμβλώσεων και μόνο στον χώρο της τραμπικής ιδεολογίας συναντώνται παρόμοιες τοποθετήσεις»
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος 5
Κυριάκος Μητσοτάκης στον Κωνσταντίνο Τασούλα: Να πρυτανεύσει η λογική και ο διάλογος για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ
«Σε αυτό το περιβάλλον πρώτο έρχεται το συμφέρον της πατρίδας» τόνισε ο πρωθυπουργός στη σύντομη συνομιλία που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Προεδρικό Μέγαρο
9
Καραχάλιος για Καρυστιανού: Υπερδεξιά μεσαιωνικού τύπου, η δήλωση για τις αμβλώσεις δείχνει ότι επέστρεψε στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις
«Αυτό που ετοιμάζει είναι ένα υπερδεξιό μόρφωμα με πάρα πολύ επικίνδυνες ρίζες» πρόσθεσε ο Νίκος Καραχάλιος για τη Μαρία Καρυστιανού
Ο Νίκος Καραχάλιος και η Μαρία Καρυστιανού
15
Newsit logo
Newsit logo