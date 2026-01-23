Αιχμές για φωτογραφική διάταξη στην διαμάχη της Όλγας Κεφαλογιάννη με τον Μίνω Μάτσα για την επιμέλεια των παιδιών τους

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η διάταξη που πέρασε στο νομοσχέδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο πέρασε τον περασμένο Δεκέμβριο από τη Βουλή και η οποία θεωρείται ότι ήταν φωτογραφική για την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στην υπόθεση της επιμέλειας των παιδιών πιου έχει αποκτήσει με τον Μίνω Μάτσα.

Οι αντιδράσεις ξέσπασαν τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από την πλευρά του πρώην συζύγου της κας Κεφαλογιάννη Μίνωα Μάτσα ο οποίος γνωστοποίησε την υπόθεση μέσω εξωδίκου καθώς η Όλγα Κεφαλογιάννη ήταν η πρώτη που έκανε χρήση της συγκεκριμένης διάταξης.

Ο Μίνως Μάτσας, μέσω του δικηγόρου του, προχώρησε στην επίδοση εξωδίκου, με το οποίο διαμαρτύρεται για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Το σκεπτικό της εξώδικης διαμαρτυρίας, όπως αυτό αποτυπώνεται στο έγγραφο που επιδόθηκε στην Όλγα Κεφαλογιάννη αναφέρει:

«Είναι εξαιρετικά κουραστικό και ψυχοφθόρο για μένα, άδικο για τα παιδιά μας, τελικώς όμως αλυσιτελές για εσάς, να προσπαθείτε αδιαλείπτως επί ενάμισι έτος τώρα, με συνειδητά αναξιοπρεπή, λόγω και έργω, συμπεριφορά, να δημιουργείτε τεχνητές εντάσεις εκ του μηδενός, κατασκευάζοντας ανύπαρκτα προβλήματα με αφελείς και παιδαριώδεις προβοκάτσιες για ασήμαντες αφορμές, προκειμένου εν συνεχεία, με επίκληση αυτών, να προβείτε σε καταιγισμό εξωδίκων δηλώσεων (κενών περιεχομένου ωστόσο) και δικογράφων κάθε μορφής εναντίον μου (πιθανολογώ ότι η νομοθεσία μας δεν γνωρίζει άλλα ένδικα βοηθήματα, γιατί είμαι σίγουρος ότι, αν υπήρχαν, θα τα είχατε ασκήσει και αυτά…), στα οποία μόνη σας, με τη χαρακτηριστική για σας ναρκισσιστική εκφορά λόγου, «αποδίδετε δίκαιο» στον εαυτό σας και μέμφεστε όλον τον υπόλοιπο κόσμο (εμένα, το δικαστήριο, τους δικηγόρους μου, την οικογένειά μου κλπ).

Προκαλεί κλαυσίγελο και θα συζητηθεί οπωσδήποτε στη δημόσια σφαίρα, η καταπληκτική σύμπτωση, ότι, ελάχιστες μόλις ημέρες μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 2226/2025 απόφασης από το Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία διαπιστώθηκε η αδυναμία σας να διαχειριστείτε τον θυμό σας και διατάχθηκε η πλήρης συνεπιμέλεια με αναλλασσόμενη κατοικία των τέκνων μας, ψηφίσθηκε (στις 19.12.2025) το άρθρο 109 του. ν. 5264/2025, ο οποίος φέρει και τη δική σας υπογραφή, με το οποίο επιχειρείτε την ad hoc επανάκριση της υπόθεσης από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ενώ μάλιστα εκκρεμεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό από το εφετείο.

Ο νόμος αυτός αφορα κατά βάση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το δε επίμαχο άρθρο 109, βρίσκεται στο «ΜΕΡΟΣ Δ» του με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ». Κάποιος, δηλαδή, έκρινε την ανάγκη θέσπισης της ρύθμισης αυτής, ως «επείγουσα»… Πρέπει, δε, ο συντάκτης της να βρισκόταν πράγματι σε κατεπείγουσα κατάσταση, διότι η διάταξη είναι καταφανώς ασύντακτη…

Δεν μπορώ, βέβαια, να διανοηθώ, γενικώς τουλάχιστον μιλώντας, ότι το νομοθετικό έργο μπορεί ποτέ να μετατραπεί σε εργαλείο εξυπηρέτησης προσωπικών αιτημάτων μελών της κυβέρνησης, ιδίως μάλιστα για την ανατροπή δικαστικών αποφάσεων, ούτε φυσικά, διανοούμαι ειδικότερα, ότι η συγκεκριμένη αυτή διάταξη προτάθηκε και ψηφίστηκε με την υπογραφή σας, για να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη περίπτωση που σας αφορά,

Πάρα ταύτα, το αντικειμενικό γεγονός ότι εσείς πρώτη, μέσα σε ελάχιστο χρόνο από τη θέσπισή της, σπεύσατε και χρησιμοποιήσατε τη διάταξη αυτή, ασκώντας την από 7/1/2026 αγωγή σας εναντίον μου, σας εκθέτει ανεπανόρθωτα ηθικά και πολιτικά. Γίνεται, δε, ακόμη πιο δυσάρεστη η διαπίστωση αυτή, αν σκεφτεί κανείς ότι στις 16/12/2025, δηλαδή πριν από την ψήφιση του άρθρου 10-0 του ν.5264/2025, μου επιδώσατε την από 15/1/2025 εξώδικη δήλωση, στην οποία ήδη επιχειρείτε να «στήσετε» σενάριο μελλοντικής επίκλησης των προϋποθέσεων εφαρμογής του… Φαντάζομαι δεν θα διαφωνείτε ότι οι πολιτικοί όχι απλώς δεν επιτρέπεται να σφετερίζονται την εξουσία, αλλά επιπλέον έχουν την υποχρέωση να μην σκανδαλίζουν, δημιουργώντας την υποψία ότι τη σφετερίζονται. Ανεξαρτήτως πάντως των ανωτέρω, τα οποία χαρακτηρίζουν εσάς ως δημόσιο πρόσωπο, η σχετική αγωγή σας τυγχάνει προδήλως αβάσιμη νόμω και ουσία, όπως θα εκθέσουμε στη σχετική δίκη».

Τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, όσο και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης υπερασπίστηκαν την διάταξη λέγοντας ο μεν Παύλος Μαρινάκης ότι ψηφίστηκε από 180 βουλευτές και «δεν αλλάζει ούτε κατ ελάχιστον η ουσία του οικογενειακού δικαίου παραμένουν όλα τα άρθρα της συνεπιμέλειας ανέγγιχτα. Το αν η κα Κεφαλογιάννη ως μαμά ως διάδικος μιας υπόθεσης έκανε χρήση μιας τέτοια διάταξης την οποία το δικαστήριο θα κρίνει αν κουμπώνει πάνω της είναι άλλη συζήτηση».

Η ουσία της διάταξης και η απάντηση Φλωρίδη

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απέρριψε ότι η διάταξη πέρασε νύχτα και μάλιστα πρόσθεσε ότι υπήρχε πολύς χρόνος να συζητηθεί και να διατυπωθούν ενστάσεις αν αυτές υπήρχαν. Εξηγώντας την ουσία της διάταξης ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε μεταξύ άλλων ότι: «Υπάρχουν αποφάσεις που δίνουν συνεπιμέλεια αλλά εμείς δίνουμε το δικαίωμα όταν εκδίδεται μια τέτοια απόφαση αν ασκήσει έφεση κατά της απόφασης να ζητήσει από το δικαστήριο να αναστείλει την ισχύ της αποφάσεως μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της εφέσεως. Δεν ακυρώνεται τίποτα. Το δικαίωμα της έφεσης υπάρχει αλλά αν βγει απόφαση της έφεσης που απορρίπτει την πρωτόδικη απόφαση την ακυρώνει. Το καθεστώς των παιδιών έχει ρυθμιστεί συνήθως με ασφαλιστικά μέτρα. Έχει ρυθμιστεί από πριν και τα παιδιά δεν είναι σε καθεστώς που δεν έχει ρυθμιστεί. Αν στην απόφαση αυτή υπάρχει διαφωνία από τους γονείς τους δίνουμε το δικαίωμα να προσφύγουν για να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έως την απόφαση του εφετείου».

Υποστήριξε ότι η ανάγκη αυτή εκκρεμεί εδώ και πολύ καιρό γιατί ενώ ισχύει για όλες τις υποθέσεις της χώρας δεν ίσχυε γι αυτό. Δεν υπήρχε για τα παιδιά.

Για την Όλγα Κεφαλογιάννη είπε: «Το γεγονός ότι αυτή τη διάταξη πάνε και την φορτώνουν σε κάποιο πολιτικό ενώ αφορά όλο το λαό αδικεί τη ρύθμιση που κάνουμε. Αυτή η ρύθμιση είναι υπέρ των πολιτών».