Αιχμή Μαρινάκη για Καραμανλή: Εμείς δεν ακολουθούμε την πρακτική «όλα τα κιλά όλα τα λεφτά»

«Το μήνυμα της κυβέρνησης είναι ότι θα λαμβάνουν τα χρήματα αυτοί που τα δικαιούνται»
Μπλόκο αγροτών στα Κερδύλλια Σερρών / (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI)

Ως αιχμή κατά του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή ο οποίος από κοινού με τον Αντώνη Σαμαρά άσκησαν κριτική στην κυβέρνηση για το αγροτικό, εκλήφθηκε μια αποστροφή του λόγου του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. 

«Δεν έχω κάτι να σχολιάσω», είπε ο Παύλος Μαρινάκης για τους δυο πρώην πρωθυπουργούς αλλά στη συνέχεια πρόσθεσε: «Για τους αγρότες τα είπε ο πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει μένοντας μακριά από την πρακτική «όλα τα κιλά όλα τα λεφτά» να δώσει περισσότερα χρήματα με μια καθυστέρηση που οφείλεται σε μια διαδικασία δίνοντάς τα όμως σε αυτούς που τα δικαιούνται».

Τόνισε ακόμα ότι: «Το μήνυμα της κυβέρνησης είναι ότι θα λαμβάνουν τα χρήματα αυτοί που τα δικαιούνται. Θέλουμε διάλογο αλλά με ανοικτούς δρόμους, με ενιαία εκπροσώπηση και ξεκάθαρα αιτήματα».

Για ακόμα μια φορά ο Παύλος Μαρινάκης απηύθυνε έκκληση να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος.

