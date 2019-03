Αμερικανός πρέσβης – Δεν φαντάζεστε πώς έφτασε στο Συνεδριακό Κέντρο των Δελφών!

Η είσοδος του κορυφαίου Αμερικανού διπλωμάτη στην Ελλάδα, του Τζέφρι Πάιατ, στις εργασίες του 4ου Οικονομικού Φόρουμ Δελφών έγινε με ένα ηλεκτροκίνητο πατίνι…

Για του λόγου του αληθές, αναδημοσίευσε, μάλιστα και σχετικές φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

“Ο Τζέφρι Πάιατ, Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, υποστηρίζει ενεργά τις οικολογικές μετακινήσεις στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, κινούμενος με ένα e-scooter της Lime” έγραφε το tweet.

Με τον τρόπο αυτό, ο Αμερικανός διπλωμάτης θέλησε να στείλει μήνυμα στήριξης ατις φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις.

H.E. Geoffrey Pyatt, United States Ambassador to Greece, actively supports eco-friendly transportation solutions in Delphi Economic Forum IV riding Lime's e-scooters. #delphi_forum pic.twitter.com/THEYnBET3q

