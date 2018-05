Αμερικανός πρέσβης: Κατέθεσε στεφάνι στο άγαλμα του Τρούμαν

Η κατάθεση έγινε για τα την 70η επέτειο από το Σχέδιο Μάρσαλ. Τον πρέσβη συνόδευαν οι AHEPA αλλά και ο αντιδήμαρχος Αθηναίων κ. Παπαγιαννάκης. Όπως έγραψε μάλιστα ο πρέσβης «η κατάθεση έγινε για να επαναβεβαιώσει την σημασία της ιστορικής φιλίας των δυο λαών μετά την επίθεση από βανδάλους που δέχθηκε το άγαλμα κατά την διάρκεια διαδηλώσεων τον περασμένο μήνα».

.@USAmbGreece together with @AHEPAgr and Athens Deputy Mayor Papagiannakis lay a wreath at the Harry S. Truman Statue in downtown Athens, reaffirming its importance to the history of our friendship after vandals damaged it during protests last month. pic.twitter.com/TeutcYSQ8C

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) May 9, 2018