Αμερικανός πρέσβης: Παρερμηνεύθηκαν οι δηλώσεις μου για προσπάθεια της Ρωσίας να επηρεάσει τις εκλογές

Ότι παρερμηνεύθηκαν οι δηλώσεις του στην εκδήλωση disinfo week στην Αθήνα, που εντάσσεται στο πλαίσιο της εκστρατείας των ΗΠΑ κατά της παραπληροφόρησης, υποστηρίζει ο αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ. Με ανάρτησή του στο twitter, ο Τζέφρι Πάιατ, αναφέρει: «Από την στιγμή που οι δηλώσεις μου στον ΑΝΤ1 παρερμηνεύθηκαν ευρέως, να τι είπα».

Since my remarks to Antenna TV at the Atlantic Council Disinformation conference have been widely misreported, here’s what I said…https://t.co/ih7dsExE1d — Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) March 6, 2019

Στο απομαγνητοφωνημένο κείμενο, που έχει αναρτηθεί στο site της πρεσβείας ο κ. Πάιατ λέει:

We’ve seen evidence of this kind of manipulation of information in Greece. We’ve seen Russian efforts in the Church, the efforts to undermine the role of the Ecumenical Patriarch. I cannot tell you that I have seen evidence of efforts in order to meddle in Greece’s upcoming elections[…]».

«Έχουμε δει αποδείξεις αυτού του είδους χειραγώγησης των πληροφοριών. Για παράδειγμα τις προσπάθειες της Ρωσίας σχετικά με την ορθόδοξη Εκκλησία, τις προσπάθειες να υποσκάψουν τον ρόλο του Οικουμενικό Πατριάρχη» είπε ο κ. Πάιατ. «Δεν μπορώ να πω ότι έχω δει αποδείξεις προσπαθειών ανάμειξης στις επερχόμενες εκλογές της Ελλάδος».

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 στην μετάφραση της δήλωσης ο κ. Πάιατ φέρεται να λέει: «Μπορώ να σας πω τώρα ότι έχω δει αποδείξεις προσπαθειών ανάμειξης στις επερχόμενες εκλογές της Ελλάδος».

Δείτε την δήλωση του Τζέφρι Πάιατ όπως μεταδόθηκε στον ΑΝΤ1:

Οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη έγιναν στην εκδήλωση disinfo week στην Αθήνα, που εντάσσεται στο πλαίσιο της εκστρατείας των ΗΠΑ κατά της παραπληροφόρησης.

«Στόχος της εκδήλωσης, είναι να ευαισθητοποιήσει ώστε οι Ελληνικοί θεσμοί και ο ελληνικός Τύπος που είναι αρκετά ισχυροί να είναι σε συναγερμό και να μπορέσουν να αντιδράσουν καταλλήλως» είπε ακόμη ο κ. Πάιατ.

Το Ατλαντικό Συμβούλιο – μία από τις πιο σημαντικές «δεξαμενές σκέψεις» των ΗΠΑ – θεωρεί δεδομένο ότι θα υπάρξουν απόπειρες παρεμβάσεων ενόψει των ευρωεκλογών.