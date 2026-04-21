Ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Ανθρωπιστική αποστολή προς τον Λίβανο πραγματοποίησαν σήμερα, Τρίτη (21.04.2026), οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, έπειτα από συνεργασία και συντονισμό με το υπουργείο Εξωτερικών και την πρεσβεία του Λιβάνου στην Αθήνα.

Η επιχείρηση αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στον Λίβανο ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή μεταγωγικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας και του αντίστοιχου προσωπικού, καθώς και προσωπικού της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου. Καθ’ όλη τη διάρκειά της υπήρχε παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων.

Σε ανάρτησή του στο Χ, η ελληνική πρεσβεία στον Λίβανο ανέφερε ότι η Ελλάδα, «συνεπής με τον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο», στέκεται «σταθερά στο πλευρό της κυβέρνησης και του λαού του Λιβάνου», ανταποκρινόμενη στην έκκληση του ΟΗΕ «με συγκεκριμένες δράσεις».

Consistent with its role as a pillar of stability in the Eastern Mediterranean, Greece stands firmly alongside the Lebanese Government and people, responding to the UN Flash Appeal with concrete… pic.twitter.com/bxMwREKblf — Greece in Lebanon (@GreeceinLebanon) April 21, 2026

Σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση, μέσω της Hellenic Aid η Ελλάδα έχει συνεισφέρει 300.000 ευρώ στο Ανθρωπιστικό Ταμείο του Λιβάνου του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών, ενώ έχει διαθέσει ακόμη 500.000 ευρώ μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την ενίσχυση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης της χώρας.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι παραδόθηκαν τρεις τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας, σε συντονισμό με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

«Η Ελλάδα επιβεβαιώνει την ακλόνητη δέσμευσή της στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την ανθεκτικότητα του Λιβάνου, καθώς και στην προώθηση συντονισμένης διεθνούς ανθρωπιστικής δράσης», καταλήγει η ανάρτηση.