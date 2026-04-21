Ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Μεταγωγικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας μετέφερε 3 τόνους υλικού, σε συντονισμό με το υπουργείο Εξωτερικών και την πρεσβεία του Λιβάνου στην Αθήνα
Ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο με συνδρομή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων (Πηγή φωτογραφίας: ΓΤ υπουργείου Εθνικής Άμυνας)
Ανθρωπιστική αποστολή προς τον Λίβανο πραγματοποίησαν σήμερα, Τρίτη (21.04.2026), οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, έπειτα από συνεργασία και συντονισμό με το υπουργείο Εξωτερικών και την πρεσβεία του Λιβάνου στην Αθήνα.

Η επιχείρηση αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στον Λίβανο ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή μεταγωγικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας και του αντίστοιχου προσωπικού, καθώς και προσωπικού της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου. Καθ’ όλη τη διάρκειά της υπήρχε παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων.

Σε ανάρτησή του στο Χ, η ελληνική πρεσβεία στον Λίβανο ανέφερε ότι η Ελλάδα, «συνεπής με τον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο», στέκεται «σταθερά στο πλευρό της κυβέρνησης και του λαού του Λιβάνου», ανταποκρινόμενη στην έκκληση του ΟΗΕ «με συγκεκριμένες δράσεις».

 

Σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση, μέσω της Hellenic Aid η Ελλάδα έχει συνεισφέρει 300.000 ευρώ στο Ανθρωπιστικό Ταμείο του Λιβάνου του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών, ενώ έχει διαθέσει ακόμη 500.000 ευρώ μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την ενίσχυση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης της χώρας.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι παραδόθηκαν τρεις τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας, σε συντονισμό με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

«Η Ελλάδα επιβεβαιώνει την ακλόνητη δέσμευσή της στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την ανθεκτικότητα του Λιβάνου, καθώς και στην προώθηση συντονισμένης διεθνούς ανθρωπιστικής δράσης», καταλήγει η ανάρτηση.

Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Νέα επίθεση από την Τουρκία: Οι ελληνικοί χάρτες αλιείας χαράσσουν «φανταστικά σύνορα» σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο
Το τουρκικό ΥΠΕΞ χαρακτηρίζει «άκυρες» και «χωρίς νομική ισχύ» τις ελληνικές απαγορεύσεις πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, επαναφέροντας τη ρητορική περί παραβίασης της τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας
Ελληνικός χάρτης αλιείας
Βουλή: Πέρασαν από την Επιτροπή οι συμφωνίες με Ιταλία και Πολωνία για διαβαθμισμένες πληροφορίες
Κατά τη συζήτηση, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης υποστήριξε ότι αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας
Βουλή
Στα άκρα η κόντρα Γεωργιάδη και ΠΑΣΟΚ: «Η συμπεριφορά του είναι σύμφυτη με την αλαζονεία και τον καθεστωτισμό της διακυβέρνησης Μητσοτάκη»
Η  Χαρ.Τρικούπη ανεβάζει κι άλλο τους τόνους μετά την επίθεση του υπουργού Υγείας στον Ν. Ανδρουλάκη, τον οποίο χαρακτήρισε «Σάντσο Πάντσα κατά των διεφθαρμένων» και «ψεύτη, φαρισαίο, υποκριτή»
Ανδρουλάκης, Χρυσοχοϊδης, Ανδρουλάκης
Μαρινάκης για το beef Οικονόμου – Σκέρτσου σχετικά με τις «πελατειακές σχέσεις» ψηφοφόρων και βουλευτών: Εγώ είμαι υπέρ του σταυρού προτίμησης
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, απορρίπτοντας το «τσουβάλιασμα» και επιμένοντας ότι η διαίρεση στο εσωτερικό της ΚΟ δεν προσφέρει τίποτα
Οικονόμου, Μαρινάκης, Σκέρτσος
