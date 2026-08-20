Πολιτική

Αντώνης Σαμαράς για Κωνσταντίνο Τσουκαλά: «Μακριά από ιδεολογικές μεμψιμοιρίες αποχαιρετώ με συγκίνηση τον σπουδαίο, πολιτικό στοχαστή»

Ο πρώην πρωθυπουργός αποχαιρέτησε τον διακεκριμένο ακαδημαϊκό, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του στη μελέτη της ελληνικής κοινωνίας
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς
Ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς / EUROKINISSI
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Με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα θερμή δήλωση αποχαιρέτησε τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά ο Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή τον θάνατο του διακεκριμένου ακαδημαϊκού σε ηλικία 89 ετών. Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της ΝΔ αναφέρθηκε στη συμβολή του στις κοινωνικές επιστήμες και στον δημόσιο στοχασμό γύρω από τη νεότερη ελληνική πραγματικότητα.Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών στην Ελλάδα, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε να αποχαιρετήσει τον διακεκριμένο ακαδημαϊκό «μακριά από κομματικές ταμπέλες ή ιδεολογικές μεμψιμοιρίες», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στη δήλωσή του.

«Μακριά από κομματικές ταμπέλες ή ιδεολογικές μεμψιμοιρίες αποχαιρετώ με συγκίνηση τον σπουδαίο, πολιτικό στοχαστή Κωνσταντίνο Τσουκαλά που τίμησε τις κοινωνικές επιστήμες και περιέγραψε διεισδυτικά τη νεοελληνική μας τραγωδία», σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 18 Αυγούστου 2026, αφήνοντας πίσω του πλούσιο επιστημονικό και συγγραφικό έργο. Στη μακρά διαδρομή του ασχολήθηκε συστηματικά με τη μελέτη της ελληνικής κοινωνίας, του κράτους και των πολιτικών και κοινωνικών μετασχηματισμών που σημάδεψαν τη μεταπολεμική περίοδο.

Η ακαδημαϊκή του πορεία ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα, καθώς δίδαξε και πραγματοποίησε έρευνα σε σημαντικά πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων, συνδέθηκε με πανεπιστήμια στο Παρίσι, το Yale, το Princeton και το Columbia.

Παράλληλα, διατήρησε σταθερή παρουσία στην ελληνική πανεπιστημιακή και πνευματική ζωή, παρεμβαίνοντας επί δεκαετίες στον δημόσιο διάλογο και επηρεάζοντας ουσιαστικά τη συζήτηση γύρω από την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας και των θεσμών της.

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