O υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας παρέθεσε αποχαιρετιστήριο γεύμα προς τιμήν του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέφρι Πάιατ που αποχωρεί από τη θέση του.

Κατά την προσφώνησή του ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στη στρατηγική διμερή συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ, στις εξελίξεις στην Ουκρανία, καθώς και στην τουρκική παραβατική συμπεριφορά, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Συγκεκριμένα, στην προσφώνηση του, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες εντός των οποίων ο Αμερικανός πρέσβης κλήθηκε να εργασθεί, όπως η πανδημία και πιο πρόσφατα η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, κάνοντας μνεία στο γεγονός ότι ο κ. Πάιατ είχε υπηρετήσει στο παρελθόν στη χώρα αυτή.

Παρατήρησε ότι, δυστυχώς, η αποχώρηση του Αμερικανού ορέσβη, συμπίπτει με την έξαρση της τουρκικής παραβατικής συμπεριφοράς και στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε ότι μόνο χθες έγιναν πάνω από 40 υπερπτήσεις άνωθεν ελληνικού εδάφους, συμπεριλαμβανομένων κατοικημένων περιοχών, προσθέτοντας ότι οι ενέργειες αυτές λαμβάνουν χώρα σε μια κρίσιμη συγκυρία για το ΝΑΤΟ.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης εκτενώς στην ενδυνάμωση της διμερούς στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών, επιστέγασμα της οποίας είναι και η επίσκεψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ σε λίγες ημέρες.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στις δύο τροποποιήσεις της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), τις συχνές επαφές με τους Αμερικανούς ομολόγους του, αρχικά με τον Μάικ Πομπέο και στην συνέχεια με τον Άντονι Μπλίνκεν, καθώς και με μέλη της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, αρχής γενομένης από τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Επίσης αναφέρθηκε στη συνεργασία 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ), επισημαίνοντας ότι η προσεχής συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών θα λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον.

Τέλος, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επέδειξε ο Αμερικανός πρέσβης για την Ελλάδα και τους Έλληνες, ο οποίος, ξεφεύγοντας από το αυστηρό διπλωματικό πρωτόκολλο, επισκέφθηκε πολλά μέρη της.

During a farewell lunch in honour of outgoing #US Ambassador, Ι thanked @USAmbPyatt for his valuable contribution to further advancing the ?￰゚ヌᄋ?￰゚ヌᄌ strategic relationship and cooperation during his tenure in #Greece. pic.twitter.com/dZoioqTTtT