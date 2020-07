Οι τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη, αλλά και η τουρκική προκλητικότητα κυριάρχησαν στην συνάντηση που είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον ομόλογό του της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη στην Αθήνα.

«Εκεί που η Τουρκία δρα αποσταθεροποιητικά, Ελλάδα και Κύπρος λειτουργούν εποικοδομητικά», επεσήμανε ο Νίκος Δένδιας και συμπλήρωσε «Ελλάδα και Κύπρος εκπέμπουν ισχύ στην πιο ευρεία περιοχή που έχουμε ποτέ απευθυνθεί, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, μέχρι το Σάχελ».

Όπως επεσήμανε ο κ. Δένδιας, στο επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων θα εξεταστεί ενδελεχώς το θέμα της τουρκικής συμπεριφοράς, «γιατί η τουρκική επιθετικότητα αγγίζει τις αρχές επί των οποίων η ΕΕ εδράζεται και τις προσβάλλει».

Στη συνάντηση με τον κ. Χριστοδουλίδη, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και η συνεχιζόμενη τουρκική παραβατικότητα, «που εκδηλώνεται από το Ιράκ ως τη Λιβύη, αποσταθεροποιώντας όλη την ευρύτερη περιοχή», στο πλαίσιο του στενότατου συντονισμού Ελλάδας και Κύπρου, ενόψει και του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, στις 13 Ιουλίου. Τόνισε δε, πως τόσο η Κυπριακή Δημοκρατία, όσο και η Ελλάδα, είναι σταθερά προσηλωμένες στο διεθνές δίκαιο και στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

«Η Ελλάδα και η Κύπρος, ως μέλη της ΕΕ, των οποίων η κυριαρχία προσβάλλεται από την τουρκική παραβατικότητα, έχουν κατ’ επανάληψη εγείρει το θέμα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η ευρωπαϊκή οικογένεια έχει κατ’ επανάληψη καταδικάσει την τουρκική συμπεριφορά, έχει επιβάλει κυρώσεις και έχει ζητήσει από την Τουρκία να συμμορφωθεί στις επιταγές του διεθνούς δικαίου. Η Τουρκία κωφεύει και συνεχίζει τις προκλήσεις. Έχει εξαγγείλει περαιτέρω έρευνες, οι οποίες αν πραγματοποιηθούν θα ανοίξουν τους ασκούς του Αιόλου στην περιοχή μας».

«Εάν η Τουρκία, έστω και καθ΄ υπόθεσιν, θέλει να μετατρέψει την Ελλάδα σε νησί εντός τουρκικής λίμνης ή θάλασσας, να το ξεχάσει», επεσήμανε ο κ. Δένδιας, ενώ, ενόψει της συζήτησης στις 13 Ιουλίου, πρόσθεσε: «Μόνο αν η ‘Αγκυρα αντιληφθεί ότι η παρανομία και η επιθετικότητα επιφέρει συνέπειες, τότε θα αναγκαστεί να αλλάξει πορεία».

Ο ίδιος βέβαια σημείωσε, πως παραμένει αισιόδοξος ότι η Τουρκία, εν τέλει, θα δει ότι η ευκαιρία γι αυτήν «είναι όχι στην παραβατικότητα, όχι στην προοπτική των κανονιοφόρων, μεταμφιεσμένων ή πραγματικών», αλλά «στο διεθνές δίκαιο και στο ευρωπαϊκό μέτωπο».

Ο κ. Δένδιας συζήτησε ακόμη με τον Κύπριο ομόλογό του τις προοπτικές του Κυπριακού, με κοινή επιδίωξη να παραμένει η «επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στη βάση των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, με κατάργηση των εγγυήσεων και του παρεμβατικού δικαιώματος και βεβαίως με την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων».

Συζητήθηκαν ακόμη, οι συνεργασίες που αναπτύσσoυν Ελλάδα και Κύπρος στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες συμβάλλουν, «στην περιφερειακή σταθερότητα, προωθώντας μια ατζέντα θετικής ανάπτυξης και ευημερίας», ενώ «δεν στρέφονται εναντίον οποιουδήποτε, δεν αποκλείουν κανέναν». Στις προσπάθειες αυτές άλλωστε, όπως σημείωσε ο κ. Δένδιας, επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον συμμετοχής σε όλο και περισσότερους τομείς, χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία.

Από την πλευρά του, ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε, πως το Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, στις 13 Ιουλίου, «δε θα είναι το τέλος, αλλά η απαρχή των ουσιαστικών συζητήσεων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων και γενικότερα τη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ανακοίνωσε μάλιστα, πως ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 14 Ιουλίου, την επομένη του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών, για διαβουλεύσεις με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε, πως «εδώ και καιρό, Ελλάδα και Κύπρος είχαν επισημάνει στην ευρωπαϊκή κοινότητα, με αφορμή τις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κύπρου, ότι κατευνασμός της Τουρκίας θα οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση της συμπεριφοράς της και ακριβώς είναι αυτό που βιώνουμε σήμερα στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στη Συρία, στη Λιβύη, στο Ιράκ και όχι μόνο».

FM @NikosDendias welcomes #Cyprus FM @Christodulides at @GreeceMFA

🇬🇷&🇨🇾 share strong ties,common vision&positive agenda of stability for the region/ Ο ΥΠΕΞ Ν.Δένδιας υποδέχεται τον Κύπριο ΥΠΕΞ Ν.Χριστοδουλίδη–ισχυροί δεσμοί,κοινό όραμα&θετική ατζέντα σταθερότητας για την περιοχή pic.twitter.com/B7WsGodif0