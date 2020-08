Τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, γερουσιαστή Τζιμ Ρις (Jim Risch) είχε απόψε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας τους βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η τουρκική παραβατικότητα, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

