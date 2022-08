Στην κρίση που προέκυψε στο Κόσοβο αναφέρθηκε, από το Ανόι του Βιετνάμ όπου βρίσκεται σήμερα (01.08.2022), ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Όταν ρωτήθηκε για την κρίση στο Κόσοβο, ο Νίκος Δένδιας κατέστησε σαφές πως η σταθερότητα και η ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει απολύτως την ελληνική διπλωματία.

«Δε θυμάμαι πόσες φορές, τα τελευταία δύο χρόνια, έχω επισκεφθεί την Πρίστινα και το Βελιγράδι. Και επίσης, η Ελλάδα ως γνωστόν συμμετέχει στην KFOR, στην ειρηνευτική δύναμη στο Κόσοβο» προσέθεσε και υπογράμμισε πως αυτό το οποίο απαιτείται είναι περίσκεψη, είναι τήρηση του Διεθνούς Δικαίου.

Σημείωσε, επίσης, ότι είναι το περιβάλλον εκείνο το οποίο θα επιτρέψει στο Βελιγράδι και την Πρίστινα να συζητήσουν και να επιλύσουν τις μεταξύ τους διαφορές. Σε αυτό το πλαίσιο, διαμήνυσε ότι η Ελλάδα, ως έντιμος συνομιλητής στα Βαλκάνια, θα κάνει ό,τι μπορεί για να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία.

Το Βιετνάμ

Σε ό,τι αφορά στις σχέσεις με το Βιετνάμ, ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την επιθυμία της Ελλάδας για διεύρυνση και εμβάθυνσή τους. Ο Νίκος Δένδιας επισήμανε ότι το Βιετνάμ, μια χώρα 100 εκατ. κατοίκων, με ανερχόμενη οικονομία σχεδόν 400 δισ., είναι ένας ενδιαφέρων συνομιλητής της Ελλάδας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Βιετναμέζο ομόλογό του Μπουί Θαν Σον (Bui Thanh Son), ο Νίκος Δένδιας τόνισε πως συμφώνησαν οι δύο χώρες να έχουν στενές διαβουλεύσεις για το Δίκαιο της Θάλασσας, να κατανοήσουν τις θέσεις η μία χώρα της άλλης, και να εργαστούν μαζί για την εξέλιξη του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, αλλά και την εφαρμογή του στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Εξάλλου, σημείωσε πως το Βιετνάμ είναι χώρα που, όχι μόνο έχει συνυπογράψει την UNCLOS, τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, αλλά είναι και ενεργό μέλος στον Σύνδεσμο των Φίλων της UNCLOS.

Περαιτέρω, οι δύο υπουργοί συζήτησαν, μεταξύ άλλων, για τις διμερείς σχέσεις, τις οικονομικές, καθώς και για σειρά συνεργασιών στο μορφωτικό επίπεδο και στο επίπεδο του αθλητισμού.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών υπενθύμισε ότι ο Πρόεδρος Χο Τσι Μιν, ο ιδρυτής του Βιετνάμ, πολέμησε στο Μακεδονικό Μέτωπο την περίοδο ‘16-’17 στις τάξεις του γαλλικού στρατού και ανακοίνωσε ότι συμφωνήθηκε να υπάρξει προτομή του στην Έδεσσα, η οποία να αναδεικνύει αυτό το γεγονός.

Επίσης, συζήτησαν για τη μεταφορά της τέφρας του Έλληνα μαχητή Σαραντίδη, ο οποίος πολέμησε με τον Βιετναμικό στρατό κατά τον πόλεμο της Βιετναμικής Ανεξαρτησίας, και τον οποίο οι Βιετναμέζοι θυμούνται με αγάπη, όπως ανέφερε ο Νίκος Δένδιας.

Πέρα από τις συνομιλίες με τον Βιετναμέζο ομόλογό του, κατά την επίσκεψή του στην πρωτεύουσα της χώρα Ανόι, ο Νίκος Δένδιας θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο του Βιετνάμ, Νγκουγιέν Σουάν Φουκ (Ngyen Xuan Phuc), καθώς και από τον πρωθυπουργό της χώρας ,Φαμ Μιν Τσιν (Pham Minh Chinh, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Επιπλέον, θα παραδώσει, στο πλαίσιο ειδικής τελετής, οικονομική ενίσχυση του υπουργείου Εξωτερικών με αποδέκτη την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή του Βιετνάμ. Η ενίσχυση θα παραδοθεί στον υφυπουργό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού του Βιετνάμ, Χοάνγκ Ντάο Κουόνγκ (Hoang Dao Cuong), με τον οποίο ο υπουργός Εξωτερικών θα έχει και συνάντηση για τη διμερή συνεργασία.

Επισημαίνεται πως η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στο Ανόι έπεται της επίσκεψης της αντιπροέδρου του Βιετνάμ, Βο Θι Σουάν (Vo Thi Anh Xuan), στην Αθήνα (Νοέμβριος 2021) και της επίσκεψης της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου στο Ανόι, τον παρελθόντα Μάιο.

Εν συνεχεία, ο Νίκος Δένδιας θα ταξιδέψει στην Καμπότζη για να συμμετάσχει στις εργασίες της 55ης Συνόδου του Οργανισμού «ASEAN» (Association of South – East Asian Nations). Ο υπουργός θα παραμείνει στην Πνομ Πενχ μέχρι τις 3 Αυγούστου, οπότε θα υπογραφεί το Όργανο Εισδοχής στη Συνθήκη Φιλίας και Συνεργασίας σε Νοτιοανατολική Ασία (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia – TAC). Το Όργανο Εισδοχής στην «TAC» αναμένεται να υπογράψουν, στο πλαίσιο της ίδιας τελετής, και εκπρόσωποι της Δανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Ολλανδίας και του Ομάν.

Στο περιθώριο των εργασιών του ASEAN, όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, ο Νίκος Δένδιας αναμένεται να έχει σειρά συναντήσεων με ομολόγους του από κράτη-μέλη του ASEAN. Ειδικότερα, την Τρίτη θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό (και υπουργό Εξωτερικών) του Μπρουνέι και τον αναπληρωτή πρωθυπουργό (και υπουργό Εξωτερικών) της Ταϋλάνδης, καθώς και με τους υπουργούς Εξωτερικών της Σιγκαπούρης και της Καμπότζης, ενώ την Τετάρτη αναμένεται να συναντηθεί με τους υπουργούς Εξωτερικών της Ινδονησίας, της Ινδίας και των Φιλιππίνων.