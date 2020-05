Με τις απειλές από την Τουρκία να πληθαίνουν για τον Έβρο και την Ελλάδα να παίρνει τα μέτρα της στέλνοντας ενισχύσεις στα σύνορα η κυβέρνηση κάνει συνεχείς συσκέψεις και ο πρωθυπουργός ενημερώνεται διαρκώς για την κατάσταση.

Σήμερα, στο Μέγαρο Μαξίμου μετέβησαν ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος προκειμένου να ενημερώσουν τον κ. Μητσοτάκη για τα μέτρα που έχουν ληφθεί αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί στον Έβρο.

Την ίδια ώρα νέες απειλές έρχονται από τον πρώην υπουργό για ευρωοπαϊκές υποθέσεις της Τουρκίας, Εγκεμέν Μπαγκίς. Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT, ο Μπαγκίς είπε ότι είναι μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Ελλάδας να χτίζει φράχτη στον Έβρο και απείλησε ότι η δράση θα φέρει αντίδραση.

Όταν ρωτήθηκε ποια θα είναι η αντίδραση αυτή, απάντησε γελώντας ειρωνικά: «αφήνω στην φαντασία του κ. Μητσοτάκη το ποια θα είναι».

Watch Egemen Bagis, Turkish Former Minister for EU Affairs, blackmailing Greece live on tv, just because we are trying to protect our border.

And some stupid Greeks want to have a discussion with these guys.. pic.twitter.com/W52Y4jTnE3