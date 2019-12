Στη Λιβύη μετέβη ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, μετέβη με το κυβερνητικό αεροσκάφος, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ωστόσο δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την ελληνική πλευρά.

Σύμφωνα με λιβυκά ΜΜΕ, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Abdullah Al-Thanni και τον Λίβυο ομόλογο του, Abdulhadi Al-Huwaij, στη Βεγγάζη.

Libya Yunanistan dışişleri bakanı Nicos dendias, Bingazide Doğu bölgesi hükümeti ile görüşmelere başladı. pic.twitter.com/aCjBJJ0eBu — Hv. Yzb. Raptor Alpina (@saudademilitary) December 22, 2019

Την είδηση της επίσκεψης μετέδωσαν αραβικά ΜΜΕ.

#Greece’s Foreign Minister Nikos #Dendias to visit #Benghazi on Sunday to hold meetings with “eastern #Libya’s leadership”.

#HoR’s Agila #Saleh’s proposal to the Greek Government could be implemented as a result of the #GNA’s request for military.. pic.twitter.com/XlqncDskN3 — M.LNA (@MElmalehLNA) December 21, 2019

BREAKING | Our sources indicate that the Minister of Foreign Affairs of #Greece, #Nikos #Dendias, will be paying a working visit on Sunday to #Benghazi to meet with Libyan leaders. #Libya #ObservatoryLY — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 21, 2019

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί με τον στρατηγό Χαλίφα Χάφταρ.

Υπενθυμίζουμε ότι, χθες, οι δυνάμεις της ανατολικής Λιβύης, που είναι πιστές στον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, κατέσχεσαν ένα πλοίο με σημαία Γρενάδας και με πλήρωμα αποτελούμενο από Τούρκους ναυτικούς στα ανοιχτά της Λιβύης, όπως ανέφερε ένας εκπρόσωπός τους, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης με την Άγκυρα, η οποία στηρίζει την αντίπαλη, διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση (GNA), που εδρεύει στην Τρίπολη.

The #LNA announces the detention of a ship arriving from #Turkey led by a Turkish crew off the coast of #Derna inside the newly created maritime boundary between Erdogan and the #GNA and confirms that it is being towed with its crew to the Ras Al Hilal port to inspect its cargo. pic.twitter.com/k1iqbm2xRa — M.LNA (@MElmalehLNA) December 21, 2019