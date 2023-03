Με φοιτητές του Tufts συναντήθηκε ο Νίκος Δένδιας εξηγώντας τη στήριξη της Τουρκίας στην Ελλάδα για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. «Γνωρίζετε τις λειτουργίες του Συμβουλίου Ασφαλείας, οπότε κατανοείτε τον συμβολισμό της χειρονομίας», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας πριν υποδεχθεί τους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Νομικής και Διπλωματίας της Σχολής Fletcher του Πανεπιστημίου Tufts έστειλε το ξεκάθαρο μήνυμα πως η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας υπακούει στον πολύ σαφή κανόνα «δεσμευόμαστε από το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας».

Ο κ. Δένδιας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, διαμηνύοντας πως βρίσκονται ιστορικά στο υψηλότατο τους επίπεδο. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις δύο τροποποιήσεις της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας τις οποίες υπέγραψε ο ίδιος, στην πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν στην Αθήνα, αλλά και στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, την πρώτη Έλληνα πρωθυπουργού, στο Κογκρέσο. Επίσης, επισήμανε την κοινή οπτική Ελλάδας και ΗΠΑ στα περισσότερα θέματα, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας.

Όπως εξήγησε, «για την Ουκρανία τηρούμε μια στάση αρχών. Έχει να κάνει με την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία όλων των χωρών του κόσμου και την ισότητα όλων των χωρών του κόσμου». Προσέθεσε πως αν και η Ελλάδα είχε ιστορικές σχέσεις με τη Ρωσία, για τη χώρα μας είναι μια επιλογή μεταξύ του μαύρου και του λευκού.

Σχετικά με την Τουρκία, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως «είχαμε πολλές δυσκολίες στο παρελθόν, αλλά μετά τους σεισμούς στην Τουρκία, ζούμε σε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα».

Ειδικότερα, αναφερθείς στη χθεσινή (σ.σ. 20.03.2023) συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου στις Βρυξέλλες, ο Νίκος Δένδιας είπε πως συμφώνησαν να υποστηρίξει η Τουρκία την Ελλάδα στην προσπάθειά της για μία μη μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

«Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε τις λειτουργίες του Συμβουλίου Ασφαλείας, οπότε κατανοείτε τον συμβολισμό της χειρονομίας» υπογράμμισε. Συμπλήρωσε ότι αμοιβαία, η Ελλάδα θα υποστηρίξει την Τουρκία για τη θέση του γενικού γραμματέα στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. «Η χώρα μας έχει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, ελληνικής ιδιοκτησίας, όχι με ελληνική σημαία- καταλαβαίνετε και πάλι τον συμβολισμό αυτής της χειρονομίας» τόνισε.

Περαιτέρω, ο υπουργός Εξωτερικών έδωσε έμφαση στις σχέσεις της Ελλάδας με χώρες της ευρύτερης περιοχής. «Έχουμε πολύ στενή στρατηγική σχέση με το κράτος του Ισραήλ. Η Κύπρος για εμάς είναι πολύ, πολύ κοντά, καταλαβαίνετε γιατί. Έχουμε στενές επαφές με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος είναι πολύ στενός φίλος και σύμμαχος. Έχουμε πολύ στενές επαφές με τις χώρες του Κόλπου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τα οποία έχουμε αμυντική συμφωνία, τη Σαουδική Αραβία, αλλά και το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, την Ιορδανία, το Ιράκ» σημείωσε.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προσπαθεί να έχει μια διπλωματία πέραν του ορίζοντα, εξηγώντας ότι δραστηριοποιείται στην Αφρική, στη Νότια Αμερική και στην Ινδία. «Και δραστηριοποιούμαστε επίσης στον Ινδο-Ειρηνικό, διότι με πολλές χώρες του Ινδο-Ειρηνικού μοιραζόμαστε τις ίδιες απόψεις για το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας» τόνισε.

