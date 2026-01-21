Συμβαίνει τώρα:
Δημήτρης Νατσιός για Μαρία Καρυστιανού: Χαιρόμαστε που έρχεται στις θέσεις μας – Όταν εμφανιστούν πρόσωπα θα κρίνουμε

Ο πρόεδρος της Νίκης υπερασπίστηκε την τέως πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Πληγέντων των Τεμπών, κάνοντας λόγο για «κανιβαλισμό» εις βάρος της
Δημήτρης Νατσιός
Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI)

Την ικανοποίησή του για την προσέγγιση της Μαρίας Καρυστιανού σε ζητήματα που αφορούν τη στάση απέναντι στις αμβλώσεις εξέφρασε ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (21.01.2026) στο Open. «Χαιρόμαστε που η Καρυστιανού έρχεται στις θέσεις μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας πως από την πρώτη στιγμή το κόμμα του έχει διατυπώσει ξεκάθαρη θέση υπέρ της ζωής, εμπνεόμενη –όπως είπε– από τις αρχές του Ευαγγελίου.

«Όταν πρωτοεμφανιστήκαμε κι εμείς στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας και τότε είχε ανοίξει αυτή η συζήτηση (σ.σ. για τις αμβλώσεις). Εμείς δεν κρύβουμε τις θέσεις μας, παραμένουμε σταθεροί στο θέμα αυτό και λέμε ότι πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στη ζωή, αυτό μας ενδιαφέρει και επειδή εμπνεόμαστε από τις αρχές του ευαγγελίου λέμε ότι πρέπει να είμαστε υπέρ της ζωής», δήλωσε ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, σχολιάζοντας την ταύτιση απόψεων που καταγράφεται με την Μαριά Καρυστιανού.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το ζήτημα των αμβλώσεων, ο Δημήτρης Νατσιός υποστήριξε πως «πρέπει να ανοίξει μια κουβέντα, να μιλήσουμε για την υποστήριξη της ζωής», τονίζοντας ότι το θέμα έχει παραμεληθεί και αφορά, όπως είπε, «πληγές που αφήνουν ισόβια τραύματα».

Ερωτηθείς σχετικά με το εάν συμφωνεί με ποινικές διώξεις γυναικών που προχωρούν σε άμβλωση, ο πρόεδρος της Νίκης διευκρίνισε ότι αυτές οι γυναίκες χρειάζονται «μια αγκαλιά αγάπης», ενώ πρόσθεσε πως, αν είχε τη δυνατότητα, θα μηδένιζε όλες τις προϋποθέσεις για να οδηγηθεί μια κοπέλα σε αυτή την απόφαση.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για ενδεχόμενη συνεργασία με το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο Δημήτρης Νατσιός απέκλεισε κάθε προσυνεννόηση, αφήνοντας πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο αξιολόγησης όταν υπάρξουν «θέσεις και πρόσωπα». «Δεν μπορώ να προκαταβάλω. Όταν παρουσιαστούν, θα κρίνουμε. Μιλάμε για μια υπόθεση εργασίας», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η Νίκη έχει αυτόνομη πορεία» και «πατά γερά στα πόδια της».

Ο Δημήτρης Νατσιός δεν παρέλειψε να υπερασπιστεί τη Μαρία Καρυστιανού, κάνοντας λόγο για «κανιβαλισμό» εις βάρος της. «Δείχνει επιπολαιότητα το γεγονός ότι χθες το βράδυ την εκθείαζες και σήμερα έγινε τέρας», σημείωσε, ενώ ξεκαθάρισε πως υπάρχουν σαφείς διαφωνίες, ιδίως στο ζήτημα της ομοφυλοφιλίας. «Θέση καταστατική της Νίκης είναι η κατάργηση του γάμου των ομοφυλοφίλων», ανέφερε.

