Δημοσκόπηση Alco: Στις 12 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Δίκιο στους αγρότες δίνουν 8 στους 10

Ξεκάθαρη πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία αποτυπώνεται στη δημοσκόπηση της Alco καθώς προηγείται με με 12 μονάδες του ΠΑΣΟΚ ενώ την είσοδο στη Βουλή φαίνεται να κερδίζουν 7 κόμματα.

Το πρώτο μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης του ALPHA και της ALCO παρουσιάστηκε απόψε Δευτέρα 15.12.2025, στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων. Στο στούντιο μαζί με τον Αντώνη Σρόιτερ ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της ALCO Κώστας Παναγόπουλος για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, με τα στοιχεία να δείχνουν την διαφορά στην πρόθεση ψήφου να είναι στο 12% μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Σε απόλυτους αριθμούς, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει οριακή αύξηση της τάξης του 23,6% από 23,3% στην δημοσκόπηση του Νοεμβρίου, το ΠΑΣΟΚ οριακή μείωση με 11,6% έναντι 11,7%, αντίστοιχα, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 9,5% από 8,9%, το ΚΚΕ με 7,3% από 7,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3% από 6,4%, και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,7% από 5%.

Οριακά πάνω από το 3%, βρίσκεται η Φωνή Λογικής με 3,2% από 3,4%, ενώ κάτω από το 3% καταγράφουν ποσοστά η Νίκη με 2,6% από 2%, το ΜέΡΑ25 σταθερά στο 2,4%, ακολουθεί με 2,3% το Κίνημα Δημοκρατίας (από 2,5%) και η Νέα Αριστερά με 1,1% από 1,4%.

Οι αναποφάσιστοι καταγράφουν ποσοστό 20,9%, σημειώνοντας ελαφρά πτώση από το 21,5% στην αντίστοιχη δημοσκόπηση του Νοεμβρίου.

Θετικά διακείμενο εμφανίζεται μόλις το 15% για τον Αλέξη Τσίπρα, ως μία νέα πολιτική λύση μετά την έκδοση του βιβλίου του Ιθάκη, ενώ το 68% πιστεύει ότι επαναλαμβάνει τα ίδια.

Το 56% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν μέσα στο 2026, ενώ το 55% πιστεύουν ότι η κυβέρνηση δεν κατανοεί τα προβλήματα των πολιτών, έναντι του 38% πιστεύει ότι λίγο, αρκετά ή πολύ, η κυβέρνηση δείχνει κατανόηση.

Όπως έδειξαν τα στοιχεία, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση για το 2026 θα πρέπει να είναι η ακρίβεια, με ποσοστό 54% ενώ δέυτερο με 17% έρχεται η διαφάνεια και η αξιοκρατία.