Δημοσκόπηση Alco: Στις 12 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Δίκιο στους αγρότες δίνουν 8 στους 10

Τι είπαν οι πολίτες για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα - Και πάλι πρωτιά στην ακρίβεια ως πρόβλημα
Ξεκάθαρη πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία αποτυπώνεται στη δημοσκόπηση της Alco καθώς προηγείται με με 12 μονάδες του ΠΑΣΟΚ ενώ την είσοδο στη Βουλή φαίνεται να κερδίζουν 7 κόμματα.

Το πρώτο μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης του ALPHA και της ALCO παρουσιάστηκε απόψε Δευτέρα 15.12.2025, στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων. Στο στούντιο μαζί με τον Αντώνη Σρόιτερ ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της ALCO Κώστας Παναγόπουλος για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, με τα στοιχεία να δείχνουν την διαφορά στην πρόθεση ψήφου να είναι στο 12% μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Σε απόλυτους αριθμούς, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει οριακή αύξηση της τάξης του 23,6% από 23,3% στην δημοσκόπηση του Νοεμβρίου, το ΠΑΣΟΚ οριακή μείωση με 11,6% έναντι 11,7%, αντίστοιχα, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 9,5% από 8,9%, το ΚΚΕ με 7,3% από 7,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3% από 6,4%, και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,7% από 5%.

Οριακά πάνω από το 3%, βρίσκεται η Φωνή Λογικής με 3,2% από 3,4%, ενώ κάτω από το 3% καταγράφουν ποσοστά η Νίκη με 2,6% από 2%, το ΜέΡΑ25 σταθερά στο 2,4%, ακολουθεί με 2,3% το Κίνημα Δημοκρατίας (από 2,5%) και η Νέα Αριστερά με 1,1% από 1,4%.

Οι αναποφάσιστοι καταγράφουν ποσοστό 20,9%, σημειώνοντας ελαφρά πτώση από το 21,5% στην αντίστοιχη δημοσκόπηση του Νοεμβρίου.

Θετικά διακείμενο εμφανίζεται μόλις το 15% για τον Αλέξη Τσίπρα, ως μία νέα πολιτική λύση μετά την έκδοση του βιβλίου του Ιθάκη, ενώ το 68% πιστεύει ότι επαναλαμβάνει τα ίδια.

Το 56% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν μέσα στο 2026, ενώ το 55% πιστεύουν ότι η κυβέρνηση δεν κατανοεί τα προβλήματα των πολιτών, έναντι του 38% πιστεύει ότι λίγο, αρκετά ή πολύ, η κυβέρνηση δείχνει κατανόηση.

Όπως έδειξαν τα στοιχεία, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση για το 2026 θα πρέπει να είναι η ακρίβεια, με ποσοστό 54% ενώ δέυτερο με 17% έρχεται η διαφάνεια και η αξιοκρατία.

Δένδιας: Δεν ισχύει ότι πήραμε πίσω την πρότασή μας στο SAFE – Ζητήθηκε επανυποβολή του αιτήματος, τίποτα δεν έχει λήξει
«Σε τρεις μήνες θα καταλήξουμε στο ποια χώρα θα μετέχει και σε ποιο ευρωπαϊκό αμυντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα» διευκρίνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Ο Νίκος Δένδιας
Μητσοτάκης σε Πρόεδρο της Μολδαβίας: Ο κάθετος διάδρομος αλλάζει τον γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη
«Εγγυηθήκατε την ενότητα και δώσατε θάρρος και προοπτική και με την ισχυρή εντολή που λάβατε θα φέρετε πιο κοντά την Μολδαβία στην Ευρώπη με την Ελλάδα δίπλα σας»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη MAIA SANDU
Μαρινάκης σε αγρότες: Στις 3 το μεσημέρι η απάντηση της κυβέρνησης στα αιτήματά τους - «Υπάρχουν όρια που δεν μπορούν να ξεπεραστούν»
Ως «κόκκινη γραμμή» περιέγραψε την μη υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τον διπλασιασμό των συντάξεων, ο Παύλος Μαρινάκης - «Ο διάλογος δεν γίνεται με ταχυδρομικά περιστέρια»
Παύλος Μαρινάκης 117
Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις: Οι αλλαγές εκπαίδευση και θητεία – Ο πίνακας με το νέο μισθολόγιο
Το νομοσχέδιο επικεντρώνεται στις σταδιοδρομία και στην εξέλιξη αξιωματικών, στις μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, στην αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, την στρατολογία και την εθελοντική στράτευση γυναικών
Στρατιώτες 7
