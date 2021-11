Η Ελλάδα ζητά επιτακτικά την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα που έκλεψε ο λόρδος Έλγιν. Και ενώ ο Μπόρις Τζόνσον και το Βρετανικό Μουσείο αρνούνται, η πλειοψηφία των Βρετανών έχει διαφορετική άποψη.

Αυτό τουλάχιστον δείχνει δημοσκόπηση που έγινε το YouGov: πως οι περισσότεροι Βρετανοί, ανεξαρτήτου φύλου, κοινωνικής τάξης, ηλικίας, πιστεύουν ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Από τους 7.717 ανθρώπους που απάντησαν στο ερώτημα της έρευνας από την Τρίτη (23.11.2021) όταν τέθηκε, το 59% απάντησε ότι τα Γλυπτά πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα, το 18% πως πρέπει να μείνουν στη Βρετανία και το 22% δεν εξέφρασε άποψη.

«Τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι αρχαία γλυπτά που αφαιρέθηκαν από την Ακρόπολη της Αθήνας από το 1801 έως το 1812 (όταν η Ελλάδα ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία) και εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο από το 1817. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ζητήσει την επιστροφή τους αλλά το Βρετανικό Μουσείο έχει αρνηθεί. Που πιστεύετε ότι ανήκουν τα Γλυπτά του Παρθενώνα;» ήταν το ερώτημα που τέθηκε.

Σε αυτή απάντησαν όσοι συμμετείχαν στη δημοσκόπηση και οι περισσότεροι, τάχθηκαν υπέρ της επιστροφής τους στην Ελλάδα.

Γενικά

Με βάση τον τόπο διαμονή

Με βάση το φύλο

Με βάση την πολιτική τοποθέτηση

Με βάση την ηλικία

Με βάση την κοινωνική τάξη

Την έρευνα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και την άποψη πως πρέπει να δοθούν πίσω στην Ελλάδα σχολίασε με tweet του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι δυνατή. Ας την ενδυναμώσουμε περισσότερο. Είναι ώρα να γίνει το σωστό και να επανενωθούν τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Αθήνα. Μια κίνηση που στηρίζεται από τους Βρετανούς πολίτες», έγραψε ο πρωθυπουργός.

The relationship between Greece & the UK is strong.



Let’s strengthen it further. It’s time to do the right thing and reunite the Parthenon Sculptures in Athens. A move backed by the British people.https://t.co/sAOeSyhyRY pic.twitter.com/EGGtq9o8pl