Πολιτική

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 12,6% για τη ΝΔ και αρνητική «ψήφος» στο ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση από το 81,7%

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ «πλήγωσε» την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, στο 66,4% των πολιτών που ρωτήθηκαν
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τους πολίτες, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση GPO που παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης (27/11/25) από το Star. 

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,2% και ενισχύεται κατά 0,5% σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση GPO, τον Σεπτέμβριο. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,6% ενισχυμένο κατά 0,3%.

Ακολουθούν: Ελληνική Λύση 10,4% ενισχυμένη κατά 0,6% , ΚΚΕ 8,5% ενισχυμένο κατά 0,6%, Πλεύση Ελευθερίας 5,8% με απώλειες 2,1%, ΣΥΡΙΖΑ 4,1% με απώλειες 1,1%, Φωνή Λογικής 3%, Νίκη 2,3%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%, Μέρα 25 1,9% και Νέα Αριστερά 1,5%. Άλλο κόμμα επιλέγει το 7,7% ενώ η δεξαμενή των αναποφάσιστων είναι 13,3%.

gpo

Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα σε ποσοστό 62,8%. Ακολουθούν η διαφθορά με 15,9%, η Υγεία 5,1%, το Μεταναστευτικό 3,7%, τα εθνικά θέματα 3,6%, η ανάπτυξη της οικονομίας 3,4% η Παιδεία 2,1% και η ασφάλεια 1,9%.

Το 70,6% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο της κυβέρνησης.

gpo

Το 65,3% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τις πολιτικές της κυβέρνησης για την βελτίωση των υποδομών Υγείας.
Το 67,2% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά  τις πολιτικές της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και την στήριξη της ελληνικής οικογένειας.
Αντίθετα, το 56,6% κρίνει θετικά και μάλλον θετικά τις ενέργειες που γίνονται για την αναδιοργάνωση και τον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

gpo

Λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 66,4% δηλώνει ότι έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση.

gpo

Μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε κι αν γίνουν, το 27,2% δηλώνει ότι θα ήθελε να είναι κυβέρνηση η ΝΔ και πρωθυπουργός ο Κ. Μητσοτάκης ενώ το 70,8% δηλώνει ότι θα ήθελε να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση.

Το 81,7% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο του ΠΑΣΟΚ στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

gpo

Σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας ιδρύσει νέο κόμμα, το 11,8% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και το 10% αρκετά πιθανό. Λίγο πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα δηλώνει το 12% και καθόλου πιθανό το 65,1%.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
118
92
84
81
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μητσοτάκης στο υπουργικό: Σημαντική τομή η ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων – Αύριο επιστρέφεται ένα ενοίκιο σε 1 εκατομμύριο πολίτες
«Όποιος έχει την παραμικρή αμφιβολία για την μεταρρυθμιστική διάθεση της κυβέρνησης αρκεί να δει τη σημερινή ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου»
υπουργικό 27
Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα για την παρουσίαση της «Ιθάκης» - «Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια, εγώ θα μιλήσω στις 3 Δεκεμβρίου»
Ο πρώην πρωθυπουργός χαμογελαστός ευχαριστεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Στέφανο Κασσελάκη, τον Γιάνη Βαρουφάκη και τον Παύλο Μαρινάκη για τα καλά τους λόγια
Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» 21
Newsit logo
Newsit logo