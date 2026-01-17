Πολιτική

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 15,2 μονάδων της ΝΔ – Η Μαρία Καρυστιανού πιέζει Τσίπρα, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ

Όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ προηγείται του ΠΑΣΟΚ με 12,3 μονάδες, ενώ στην εκτίμηση ψήφου η διαφορά αυξάνεται στις 15,2 μονάδες
Διψήφιο προβάδισμα της ΝΔ έναντι του σταθερά δεύτερου ΠΑΣΟΚ καταγράφεται στη δημοσκόπηση της GPO που δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» σήμερα Σάββατο (17.1.25). Το 22,8% των πολιτών δηλώνει πως θα ψήφιζε το κόμμα που έχει ανακοινώσει ότι θα ιδρύσει η Μαρία Καρυστιανού ενώ το 82,9% θεωρεί ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών ενόψει και της κρίσιμης συνάντησης που θα έχει αντιπροσωπεία των μπλόκων με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την ερχόμενη Δευτέρα (19.1.25).

Όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ προηγείται του ΠΑΣΟΚ με 12,3 μονάδες, ενώ στην εκτίμηση ψήφου η διαφορά αυξάνεται στις 15,2 μονάδες.

Στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 23,5%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 11,2%, μειωμένο κατά 1,1%. Ακολουθούν: Ελληνική Λύση 9,6%, Πλεύση Ελευθερίας 9,1%, ΚΚΕ 7,5%, ΣΥΡΙΖΑ 4,1%, ΜέΡΑ25 2,2%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%, Φωνή Λογικής 1,7%, Νίκη 1,6 %, Νέα Αριστερά 1,5%. Άλλο κόμμα επιλέγει το 7,8%, ενώ η δεξαμενή των αναποφάσιστων φτάνει το 17,2%.

Όσον αφορά στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 28,9%, το ΠΑΣΟΚ 13,7%, 11,8% η Ελληνική Λύση, 11,1% η Πλεύση Ελευθερίας, 9,2% το ΚΚΕ και 5% ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν το ΜέΡΑ25 με 2,7%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,2%, η Φωνή Λογικής με 2,1%, η Νίκη με 2% , η Νέα Αριστερά με 1,8%. Άλλο κόμμα επιλέγει το 9,5%

Το 22,8% των πολιτών θεωρεί πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα υπό την Μαρία Καρυστιανού, ενώ το 73,4% λίγο και καθόλου.

Επίσης, το 17,5% θεωρεί πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα ενώ το 81,7% λίγο και καθόλου.

Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, η Μαρία Καρυστιανού, που συνεχίζει ανοδικά, στοιχίζει ακριβά στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, που υποχωρεί, αλλά και στον Νίκο Ανδρουλάκη, που μετρά (μικρότερες) απώλειες. Ανακόπτει την άνοδο Βελόπουλου, ενώ «ματώνει» το ΚΚΕ. Ακόμα πιο χαμηλά ο Αντώνης Σαμαράς, ανέγγιχτη η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όσον αφορά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, το 82,9% θεωρεί ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών, ενώ όχι το 14,9%.

Πολιτική
