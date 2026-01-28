Συμβαίνει τώρα:
Δημοσκόπηση GPO: Στις 13,7 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Στο 20% οι πιθανοί ψηφοφόροι της Καρυστιανού

Με την άποψη της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις «συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί» το 19,2% ενώ «διαφωνεί και μάλλον διαφωνεί» το 68,1%
κάλπη
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Κώστας Τζούμας

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ευρύ προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ με 13,7 μονάδες σύμφωνα με την δημοσκόπηση της GPO για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της GPO για το Stat στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 24,5% έναντι 25,2% που συγκέντρωνε  τον περασμένο Νοέμβριο, στην προηγούμενη έρευνα που διεξήχθη από την  GPO για τo Star.

Παρά την πτώση 0,7%, το κυβερνών κόμμα διευρύνει το προβάδισμα  έναντι του ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταγράφει απώλειες. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης συγκεντρώνει  συγκεκριμένα 10,8%  από 12,6% τον περασμένο Νοέμβριο.

Η Ελληνική Λύση είναι στην τρίτη θέση  με 9,6% έναντι 10,4% τον περασμένο Νοέμβριο. Τέταρτη είναι η Πλεύση Ελευθερίας που ανεβάζει τα ποσοστά της στο 8,2% από 5,8%.

Ακολουθούν: ΚΚΕ 6,8%,  ΣΥΡΙΖΑ  4,2%, Φωνή Λογικής 2,8%, Μέρα 25 2,1%, Νέα Αριστερά 2%, Νίκη 1,9%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%.

Οι αναποφάσιστοι ανεβαίνουν στο 17,9% από 13,3% τον περασμένο Νοέμβριο.

dimoskopisi gpo

Την ίδια ώρα ένας στους 4 εμφανίζεται ως δυνητικός ψηφοφόρος της Μαρίας Καρυστιανού. Το 20,1% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι «πολύ» και «αρκετά» πιθανό να ψηφίσει  το κόμμα της στις επόμενες εθνικές εκλογές.

dimoskopisi gpo dimoskopisi gpo

Μεγαλύτερη διείσδυση φαίνεται να έχει η Μαρία Καρυστιανού στη Φωνή Λογικής, την Πλεύση Ελευθερίας, τη Νίκη, την Ελληνική Λύση και τους Αναποφάσιστους.

Με την άποψη της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις «συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί» το 19,2% ενώ «διαφωνεί και μάλλον διαφωνεί» το 68,1%.

dimoskopisi gpo

Μικρότερη αποτυπώνεται η δεξαμενή των δυνητικών ψηφοφόρων του Αλέξη Τσίπρα. Το 17,6% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα Τσίπρα στις επόμενες εκλογές.

dimoskopisi gpo

Διχασμένοι είναι οι πολίτες μεταξύ των συμμαχικών και των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Το 48,8% προτιμά μια κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εθνικές εκλογές ενώ το 47% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση.

dimoskopisi gpo

Η μεγάλη πλειοψηφία όμως, με ποσοστό 69,5%, προτιμά να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση, ενώ το 25,2% θέλει  να συνεχίσει να κυβερνά η ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κ. Μητσοτάκη.

dimoskopisi gpo

Το σημαντικότερο πρόβλημα των πολιτών είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 58,5% και ακολουθεί η διαφθορά με 18%.

dimoskopisi gpo

Οι μισοί Έλληνες, ποσοστό 49,6%,  δηλώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα τους δεν αρκεί για να καλύψουν τις μηνιαίες ανάγκες τους, ενώ το 50,4% δηλώνουν ότι αρκεί

dimoskopisi gpo

Ως προς την πρόθεση των ΗΠΑ να αποκτήσουν την Γροιλανδία το 76,9% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι αποδυναμώνει και μάλλον αποδυναμώνει  την ασφάλεια των Ευρωπαϊκών χωρών σε αντίθεση με το 13,7% που πιστεύουν ότι την ενισχύει και μάλλον την ενισχύει.

dimoskopisi gpo dimoskopisi gpo

Τέλος, στο ερώτημα αν η Ελλάδα έπρεπε να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ το 54,2%  των ερωτηθέντων απαντούν όχι και μάλλον όχι, ενώ το 32% απαντούν ναι και μάλλον ναι.

Πολιτική
