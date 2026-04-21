Δημοσκόπηση Interview: Τρίτο το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού – Πτώση για τη ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ

Απώλειες φαίνεται να εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Politic. Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί σταθερά τη δεύτερη θέση, ενώ η πολιτική κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφεται ως τρίτη δύναμη στην πρόθεση ψήφου.

Συγκεκριμένα στη νέα δημοσκόπηση της Interview, η ΝΔ συγκεντρώνει 25,7%, έναντι 28,7% τον Μάρτιο, καταγράφοντας πτώση, ενώ το ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερό στο 13,5% (13,9% τον προηγούμενο μήνα). Το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού φτάνει στο 7,9%, γεγονός που το τοποθετεί στην τρίτη θέση. Ακολουθούν Ελληνική Λύση και ΚΚΕ με 5,4%, το ΜέΡΑ25 με 3,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,1%, ενώ χαμηλότερα κινούνται η Φωνή Λογικής (2,9%) και οι Δημοκράτες (2,8%). Οι αναποφάσιστοι μειώνονται στο 14,8% από 17,4%, δείχνοντας τάση επανατοποθέτησης του εκλογικού σώματος.

Στην ερώτηση για το ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,8%, ακολουθούμενος από το «κανένας» με 26,6%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 11,4%, η Μαρία Καρυστιανού 6,4%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου 4,8% και ο Κυριάκος Βελόπουλος 4,6%.

Την ίδια ώρα, το 56% των πολιτών τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής πρόωρων εκλογών, έναντι 40% που προτιμά την εξάντληση της κυβερνητικής θητείας. Στο ερώτημα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 35% αποδίδει ευθύνες σε πολιτικές παρεμβάσεις και το 28% σε διαχρονικές παθογένειες του κράτους, ενώ ακολουθούν η διοίκηση του οργανισμού (16%) και οι ελλιπείς έλεγχοι (15%).

Οι πολίτες ψηφίζουν «σταυρό»

Η συζήτηση για τη μερική κατάργηση του σταυρού προτίμησης και την εισαγωγή ενός νέου εκλογικού συστήματος, προσαρμοσμένου στο λεγόμενο «γερμανικό μοντέλο», βρίσκει την κοινή γνώμη να κινείται προς μια ενδιάμεση λύση. Συγκεκριμένα, το 45% προτιμά έναν συνδυασμό σταυρού και λίστας, ενώ το 44% επιλέγει τον σταυρό προτίμησης. Αντίθετα, η καθαρή λίστα συγκεντρώνει μόλις 11%, καταγράφοντας περιορισμένη αποδοχή.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο σταυρός παραμένει σημαντικός για την επιλογή προσώπων, αλλά συνοδεύεται και από επιφυλάξεις ως προς τον τρόπο που λειτουργεί στην πράξη. Συγκεκριμένα, το 49% θεωρεί ότι οδηγεί σε καλύτερη εκπροσώπηση, ενώ το 43% εκτιμά ότι ενισχύει πελατειακές σχέσεις. Ένα 8% δίνει άλλες απαντήσεις.

Το βασικό κριτήριο επιλογής υποψηφίου βουλευτή φαίνεται να είναι η ενασχόληση με τα προβλήματα της περιοχής, καθώς το 57% δηλώνει ότι ψηφίζει με αυτό το κριτήριο. Πολύ χαμηλότερα ακολουθούν η προσωπική γνωριμία (10%) και η κομματική στήριξη (9%), ενώ η αναγνωρισιμότητα περιορίζεται στο 5%. Ακόμη χαμηλότερα βρίσκονται η σύσταση από τρίτους και η προσωπική εξυπηρέτηση (3%).