Διονύσης Χατζηδάκης: Μια ζωή νικητής – Ο άνθρωπος που κατάφερε να κερδίσει ακόμα και το θάνατο μιλάει για όλα στο newsit.gr

Ο λόγος για τον Διονύση Χατζηδάκη, ο οποίος, μετά από μια περιπέτεια με την υγεία του, που τον ανάγκασε να απέχει, για κάποιο διάστημα από τα καθήκοντά του στο Δήμο του, αποφάσισε να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων για να περάσει τη μεγάλη πόρτα της Βουλής και μίλησε στο newsit.gr για την απόφασή του να πολιτευθεί με τη Νέα Δημοκρατία.

“Μετά από μία θητεία 17 ετών ως δήμαρχος του Παλαιού Φαλήρου, πιστεύω ότι το έργο μου είναι και ορατό και μετρήσιμο. Θεώρησα ότι ό,τι είχα να προσφέρω στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο Δήμο μου το προσέφερα. Από εκεί και πέρα, δέχτηκα μία τιμητική πρόσκληση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε μια σκέψη να χρησιμοποιήσει εμένα και άλλους δημάρχους που έχουνε εκλεγεί, τρεις και τέσσερις φορές, με το σκεπτικό ότι όταν εκλέγεσαι από την κοινωνία, κάτι καλό έχεις να παρουσιάσεις. Και τη δέχτηκα. Τη δέχτηκα γιατί πιστεύω ότι κάνει μία τεράστια προσπάθεια για να αλλάξει τη μιζέρια αυτής της χώρας, η οποία δεν σταματάει αλλά επαυξάνεται. Μπορεί το πιο συμφέρον για μένα να είναι να κάτσω στα αυγά μου και να ξαναβγώ δήμαρχος, γιατί βλέπω ότι η αγάπη του κόσμου και η αναγνώριση του έργου μου είναι δεδομένες, αλλά δεν θα μπορούσα να μην αποδεχθώ αυτήν την πρόταση” λέει ο Διονύσης Χατζηδάκης.

“Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι πολύ πετυχημένος πρωθυπουργός και εύχομαι η κυβέρνησή του να είναι αυτοδύναμη”

Ο Διονύσης Χατζηδάκης αναφέρεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο γνωρίζει από μικρό, αφού θήτευσε, από το Μάιο του 1994 και για εννιά χρόνια, ως διευθυντής του πολιτικού γραφείου του πατέρα του, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντάς τον «αυτόφωτη προσωπικότητα, πολύ μορφωμένο και με τρομερό πείσμα και πρωτογενή εργασία, που καλείται από την Ιστορία για να βγάλει τη χώρα από τη μιζέρια, να αλλάξει το οικονομικό κλίμα, να δώσει εμπιστοσύνη στους ξένους επενδυτές να αρχίσουν να επενδύουν στην χώρα, έτσι ώστε να αρχίσει να λειτουργεί η μηχανή της ανάπτυξης».

Σχετικά με τη σχέση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πατέρα του αναφέρει ότι κατά την πολύχρονη θητεία του, δίπλα στον αείμνηστο πρωθυπουργό, είχε ζήσει “πολιτικούς καυγάδες ανάμεσά τους”, αφού “ο Κυριάκος πολλές φορές δεν συμφωνούσε με τον πατέρα του, αλλά επειδή είχε μεγάλη αγάπη για αυτόν, οι διαφωνίες τους περιοριζόταν στο γραφείο”.

“Επειδή τον Κυριάκο τον ξέρω πάρα πολύ καλά, έχει τέτοιο πάθος και τέτοια πίστη ότι αυτό που κάνει θα τον οδηγήσει εκεί που πρέπει και πιστεύω ότι θα είναι πολύ πετυχημένος πρωθυπουργός. Και εύχομαι να είναι ο πρωθυπουργός και της αυτοδυναμίας” προσθέτει ο Διονύσης Χατζηδάκης.

Με ισχυρή δυναμική για την είσοδό του στη επόμενη Βουλή

Η υποψηφιότητα του δημάρχου Παλαιού Φαλήρου καταγράφει “ισχυρό ρεύμα” στις δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα για να μετρηθεί η δημοτικότητα των υποψήφιων βουλευτών και τοποθετείται στην πρώτη τριάδα.

“Εκείνο το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι “πώς εγώ, ένας απλός δήμαρχος, ο οποίος προσπαθεί να κάνει καλά τη δουλειά του, είχα τέτοια ανταπόκριση από τον κόσμο. Ειλικρινά σας λέω, αυτό με ξένισε, αλλά μου έδωσε και κουράγιο. Ο κόσμος, με τα χιλιάδες προβλήματα, με το Γολγοθά που ανεβαίνει κάθε μέρα, που αγωνίζεται για τον επιούσιο, να πει και μια καλή κουβέντα και για μένα… Το θεώρησα πολύ τιμητικό. Και πραγματικά θα κάνω ό,τι περνάει από τα χέρια μου, για να μην είμαι, αν εκλεγώ, ένας βουλευτής που θα σηκώνει, απλώς, τα χέρια του και θα λέει “ναι, σε όλα”, αλλά να είμαι ένας βουλευτής που θα συμβάλλω σε κάποια αλλαγή κλίματος. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι είναι εφικτό και τι δεν είναι εφικτό και να μην κάνουμε κοκορομαχίες. Οι κοκορομαχίες δεν οδηγούν πουθενά. Ο τόπος βουλιάζει. Πρέπει να σταματήσει αυτή η κατρακύλα και το βούλιαγμα. Θέλω να πιστεύω ότι θα συμβάλλω με τις μικρές μου δυνάμεις στην προσπάθεια αυτή”.

«Ήρθε η στιγμή να αποκτήσει και το Φάληρο έναν βουλευτή”

Ο Διονύσης Χατζηδάκης αναφέρεται και στους δημότες του Παλαιού Φαλήρου, οι οποίοι παραπονιούνται ότι τους εγκαταλείπει, βάζοντας πλώρη για τη Βουλή. “Δεν τους εγκαταλείπω, ήρθε κάποια στιγμή, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, να αποκτήσει και το Φάληρο έναν βουλευτή. Εγώ εδώ θα είμαι, κοντά τους, διότι δεν είμαι ούτε πλούσιος άνθρωπος, ούτε άρχοντας, ούτε τίποτα. Και η μόνη μου προίκα είναι η αγάπη του κόσμου. Και έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι” λέει.

Ένας από τους τρεις καλύτερους δημάρχους της Ευρώπης

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Διονύσης Χατζηδάκης, στις 18 Δεκεμβρίου 2012, κατέκτησε μια κορυφαία διάκριση, ως ένας από τους καλύτερους δημάρχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της απονομής του βραβείου Local Leader of the Year, της κατηγορίας Achievement in Government.

Σε ειδική εκδήλωση, που έλαβε χώρα στο κτίριο «Ζακ Ντελόρ» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τους έξι φιναλίστ, προκρίθηκαν, ο εκπρόσωπος της Νορβηγίας, της Ελλάδας και του Βελγίου. Πρώτος κατετάγη ο Νορβηγός, δεύτερος ο Διονύσης Χατζηδάκης και τρίτος ο Βέλγος συνάδελφός του, ενώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι στη διαδικασία συμμετείχαν 350 δημόσιοι λειτουργοί από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

“Τα καταφέρνω γιατί εγώ τελείωσα τη σχολή Δοκιμών και όχι το Χάρβαρντ”

Ένας από τους λόγους που οδήγησαν το δήμαρχο του Παλαιού Φαλήρου στην κατάκτηση του συγκεκριμένου βραβείου ήταν το ότι ο δήμος του είναι πλεονασματικός στην οικονομική του διαχείριση.

Αποτελώντας παράδειγμα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Διονύσης Χατζηδάκης είναι ένας από τους πολύ λίγους δημάρχους που κατόρθωσαν και, μάλιστα, εν μέσω κρίσης, όχι, απλώς, να μην έχουν ελλείμματα στα ταμεία τους, αλλά να μπορούν με πλεονάσματα να ασκούν και κοινωνική πολιτική προς όφελος των δημοτών τους. Το μυστικό της επιτυχίας του, όπως λέει ο ίδιος βασίζεται στις “απλές Αρχές της Οικονομίας”.

“Δεν μπορείς να ξοδεύεις περισσότερα από όσα εισπράττεις και αν μπεις στη διαδικασία του δανεισμού για να κάνεις κάποιο έργο, κάποια στιγμή δεν θα έχεις τη δυνατότητα να καλύψεις τα τοκοχρεολύσια και από εκεί και πέρα θα παίρνεις νέα δάνεια για να καλύψεις τα ελλείμματα των παλαιότερων ετών. Αυτό είναι αδιέξοδο. Παλαιότερα, όταν με είχαν ρωτήσει “πώς τα καταφέρνω” είχα πει ότι “τα καταφέρνω γιατί εγώ τελείωσα τη σχολή Ναυτικών Δοκιμών και όχι το Χάρβαρντ”, λέει ο Διονύσης Χατζηδάκης.

“Έδωσα αγώνα με το Χάρο”

Ο ίδιος μας μίλησε και για το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπώρησε το τελευταίο διάστημα, λέγοντας πως “ανήκει πλέον στο παρελθόν”.

“Έδωσα αγώνα με το Χάρο, είχα φτάσει στο σημείο “τετέλεσται”, αλλά το μυαλό μου επηρέασε το σώμα μου, λέγοντας “πρέπει να ζήσεις”. Και αυτό το πράγμα το έλεγα καθημερινά. Παραμιλούσα και έλεγα “πρέπει να ζήσεις για την οικογένειά σου και για τους ανθρώπους” αναφέρει και τονίζει το ρόλο των γιατρών που τον φρόντισαν: “Μπορεί καμιά φορά να απαξιώνουμε τους γιατρούς με τα φακελάκια και τα λοιπά, αλλά εμένα στη ζωή με κράτησε η επιστημονική κατάρτιση του Αιματολογικού τμήματος του Λαϊκού νοσοκομείου και συγκεκριμένα ο καθηγητής ο κύριος Βασιλακόπουλος, και όλο το team του”.

Στη σχετική συζήτηση, ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, δεν παραλείπει να αναφερθεί και στην αγάπη του κόσμου, την οποία, όλο αυτό το διάστημα, αισθάνθηκε να του την προσφέρουν απλόχερα, οι φίλοι, οι γνωστοί του και οι δημότες του. “Με τρόμαξε η αγάπη του κόσμου. Έχω ένα ολόκληρο τετράδιο με τηλέφωνα ανθρώπων, που επικοινωνούσαν και ρωτούσαν “πώς είναι ο δήμαρχος, πώς είναι ο Διονύσης”. Ξέρετε, στα δύσκολα φαίνεται όταν ο άνθρωπος, πραγματικά, αγαπάει τον άνθρωπο. Δόξα τω Θεώ όλα πήγαν καλά τα καταφέραμε και είμαστε όρθιοι και δυνατοί και πιστεύω ότι, οπότε γίνουν εθνικές εκλογές, θα είμαι πανέτοιμος για να αγωνιστώ και για την εκλογή μου και για να προσφέρω, όσο μπορώ να προσφέρω, με τις δυνάμεις μου Και την μικρή ή μεγάλη πείρα που απέκτησα 17 χρόνια ασχολούμενος με την τοπική αυτοδιοίκηση και το administration. Δεν υπάρχουν απλά πράγματα και για τα πιο απλά πράγματα χρειάζεται κόπος, ιδρώτας, υπομονή και πείσμα”, λέει ο Διονύσης Χατζηδάκης.

