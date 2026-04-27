Διπλωματικές πηγές για επίσκεψη Γεραπετρίτη στη Λιβύη: Στο τραπέζι θαλάσσιες ζώνες, μεταναστευτικό και επενδύσεις

Τη βούληση Αθήνας και Τρίπολης για ενίσχυση της συνεργασίας και εντατικοποίηση των επαφών επιβεβαίωσε η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στη Λιβύη, τη Δευτέρα (27.04.2026), σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε χωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ Μένφι, τον πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, και τον ασκούντα χρέη υπουργού Εξωτερικών, Ταχέρ Αλ Μπαούρ.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η ενότητα και η σταθερότητα της Λιβύης συνδέονται άμεσα με την ειρήνη και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, εκφράζοντας τη βούληση της Ελλάδας να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Bilateral mtg between FM George Gerapetritis & the Acting FM of the Government of National Unity of Libya, Al Taher Salem Al Baour, followed by expanded talks between the two delegations. pic.twitter.com/IWC4OU4jrx — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) April 27, 2026

Στις επαφές του, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας εξέφρασε ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις διμερείς σχέσεις μετά την επίσκεψή του στην Τρίπολη τον Ιούλιο του 2025. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον πρώτο γύρο τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, στην έναρξη απευθείας αεροπορικών συνδέσεων Αθήνας με Τρίπολη και Βεγγάζη, καθώς και στη συνεργασία στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων.

Θαλάσσιες ζώνες και μεταναστευτικό

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κεντρικό αντικείμενο των συζητήσεων αποτέλεσε η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, ως κρατών με αντικείμενες ακτές, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και της UNCLOS. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τέθηκε και το χρονοδιάγραμμα για τον επόμενο γύρο τεχνικών συνομιλιών, ο οποίος θα διεξαχθεί το προσεχές διάστημα στην Τρίπολη.

Στο μεταναστευτικό, ο Γιώργος Γεραπετρίτης παρουσίασε την τρέχουσα κατάσταση, σημειώνοντας ότι οι ροές από τη Δυτική Λιβύη προς την Ελλάδα παραμένουν σχεδόν μηδενικές. Παράλληλα, επισήμανε τη σημασία να μην παγιωθεί νέα μεταναστευτική οδός από την Ανατολική Λιβύη, μέσω της διαδρομής Τομπρούκ–Κρήτη.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε τη βούληση της Ελλάδας για ενίσχυση της συνεργασίας των δύο πλευρών, καθώς και για την εκπαίδευση στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής στην Ελλάδα.

Στήριξη στην πολιτική διαδικασία

Ο υπουργός Εξωτερικών -σύμφωνα με διπλωματικές πηγές- υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, κατά τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τις θεμιτές λιβυκές θέσεις προς όφελος του λιβυκού λαού.

Ως προς την πολιτική διαδικασία στη Λιβύη, επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση υπέρ της διενέργειας ελεύθερων, δίκαιων και χωρίς αποκλεισμούς κοινοβουλευτικών και προεδρικών εκλογών, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ως μόνης βιώσιμης λύσης για την οριστική επίλυση της λιβυκής κρίσης. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη αποκλεισμού οποιασδήποτε εξωτερικής παρέμβασης.

Επενδύσεις, εμπόριο και θαλάσσια σύνδεση

Στο πεδίο της διμερούς συνεργασίας, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανασύσταση μικτής επιτροπής για την επικαιροποίηση υφιστάμενων συμφωνιών και την επεξεργασία νέων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, συμφώνησαν στην αύξηση των εμπορικών συναλλαγών και στην περαιτέρω προώθηση επενδύσεων στους τομείς της ενέργειας, των κατασκευών, των logistics και των μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα ελληνική επιχειρηματική αποστολή στην Τρίπολη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, Ελλάδα και Λιβύη συμφώνησαν να εργαστούν για την εμπορευματική και επιβατική θαλάσσια σύνδεση των δύο χωρών.