Τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας, Ουάνγκ Γι (Wang Yi), υποδέχθηκε σήμερα Τετάρτη (27.10.2021) ο Νίκος Δένδιας, με τους δύο υπουργούς να συζητούν για το Δίκαιο της Θάλασσας, την ενίσχυση των διμερών εμπορικών συναλλαγών, των επενδύσεων, της πολιτιστικής και τουριστικής συνεργασίας, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό και την περιοχή MENA.

I welcomed the Chinese Minister of Foreign Affairs Wang Yi to @GreeceMFA for expanded talks between 🇬🇷🇨🇳 delegations. On the agenda: Enhancing bilateral trade, investment, culture & tourism cooperation, developments in #EasternMediterranean, #Cyprus issue and #MENA region. pic.twitter.com/T6abOlvGfm