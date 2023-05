Σε εξέλιξη βρίσκεται η ιστορική πρώτη διαδικασία της ψηφοφορίας των Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού στις φετινές εκλογές, η οποία ξεκίνησε σήμερα Σάββατο (20.5.2023) μία ημέρα πριν ανοίξουν οι κάλπες σε όλη την Ελλάδα στις 07:00 το πρωί της Κυριακής 21 Μαΐου.

Συνολικά, αναμένεται να ψηφίσουν 22.855 Έλληνες σε 99 εκλογικά τμήματα σε 35 χώρες στις φετινές εκλογές και οι ψήφοι τους θα προσμετρηθούν σε αυτές των κατοίκων της Ελλάδας που θα πάνε αύριο στα εκλογικά τμήματα.

Το πρώτο εκλογικό τμήμα που εγκαινίασε τον θεσμό της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού ήταν το Σίδνεϊ και η φωτογραφία που ανέβασε στα social media ο γενικός γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, Γιάννης Χρυσουλάκης, χαρακτηρίζεται ιστορική.

Στην Αυστραλία συνεχίστηκε η εκλογική διαδικασία σε δύο εκλογικά τμήματα. Η εκλογική διαδικασία για τους κατοίκους Νέας Νότιας Ουαλίας, Κουησλάνδης, Επικράτειας Αυστραλιανής Πρωτεύουσας και Τασμανίας διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σύδνεϋ (Level 2, 219-223 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000).

Η εκλογική διαδικασία για τους κατοίκους Βικτώριας, Νότιας Αυστραλίας, Δυτικής Αυστραλίας και Βόρειας Επικράτειας διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Μελβούρνη (37-39 Albert Road, Melbourne Victoria, 3004).

Πώς άνοιξαν οι κάλπες για τις εθνικές εκλογές σε όλο τον πλανήτη

Μετά την Αυστραλία, η επόμενη χώρα που άνοιξαν οι κάλπες ήταν η Σιγκαπούρη, όπου άνοιξαν στις 7 π.μ. τοπική ώρα (2 π.μ.). Ακολούθως, άνοιξαν οι κάλπες στο Εκλογικό Τμήμα της Σεούλ στη Νότια Κορέα και διαδοχικά ο Ελληνισμός που βρίσκεται στο ανατολικό ημισφαίριο.

Στις 6 ώρα Ελλάδας (7 π.μ. τοπική) άνοιξαν οι κάλπες στο Άμπου Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που ήταν και το πρώτο εκλογικό κέντρο που άνοιξε στη Μέση Ανατολή.

Εθνικές εκλογές στις ΗΠΑ

Μετά τις 2 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας, άνοιξαν οι κάλπες στις ΗΠΑ. Οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους θα ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα από τις 07:00 μέχρι τις 19:00 τοπική ώρα.

Η κάλπη έχει ανοίξει στην Πρεσβεία και η πρώτη ψηφοφόρος ήδη ψήφισε. 🗳️🗳️



Oi Έλληνες πολίτες εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, μπορούν να προσέλθουν να ψηφίσουν σήμερα μέχρι τις 7:00 μ.μ. με ελληνικό διαβατήριο ή ταυτότητα. pic.twitter.com/A3vxRJNSOE — Embassy of Greece in the US🇬🇷 (@GreeceInUSA) May 20, 2023

Time to vote! 🗳️🇬🇷Election process has officially kicked off at the Consulate General of Greece in New York! This is your chance to make your voice heard! 🎉🇬🇷🇺🇸 pic.twitter.com/BWflpXT7vI — Consulate General of Greece in New York (@GreeceinNewYork) May 20, 2023

Πρώτη ιστορική ψήφος στο εκλογικό τμήμα Σικάγου. 🗳️



Υπενθυμίζεται ότι οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους μπορούν να ψηφίσουν σήμερα έως τις 7:00 μ.μ. τοπική ώρα με ελληνικό διαβατήριο ή ελληνική αστυνομική ταυτότητα. pic.twitter.com/gMU9BmNBcG — Consulate General of Greece in Chicago (@GreeceInChicago) May 20, 2023

Η Ευρώπη και οι ιστορικές στιγμές στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης

Στην Κύπρο, σύμφωνα με ανακοίνωση της πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία, η ψηφοφορία διεξάγεται σε πέντε εκλογικά κέντρα, εκ των οποίων:

2 στη Λευκωσία, (1ο εκλογικό τμήμα Λευκωσίας: Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α΄, οδός Στασίνου, 2404, Έγκωμη, 2ο εκλογικό τμήμα Λευκωσίας: Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α΄, οδός Στασίνου, 2404, Έγκωμη),

1 στη Λεμεσό, (1ο εκλογικό τμήμα Λεμεσού: Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού, Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 23, 3036, Λεμεσός),

1 στη Λάρνακα (1ο εκλογικό τμήμα Λάρνακας: Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας, Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου 28-30, 6021, Λάρνακα)

και 1 στην Πάφο, (1ο εκλογικό τμήμα Πάφου: Α΄ Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄, Λεωφόρος Γεωργίου Γρίβα Διγενή 7, 8047, Πάφος).

Ιστορικές στιγμές στο Σισμανόγλειο Μέγαρο, το οποίο βρίσκεται στο πλέον κεντρικό σημείο της Κωνσταντινούπολης στο Πέρα, πλησίον της Πλατείας Ταξίμ, καθώς εκεί στήθηκε για πρώτη φορά κάλπη.

Οι κάλπες άνοιξαν και στην Ιταλία, όπου θα ψηφίσουν 373 Έλληνες, στη Γερμανία, όπου ψηφίζουν 3.326 Έλληνες και στο Βέλγιο.

Greeks waiting in line to vote at the 🇬🇷Embassy in Brussels #ekloges2023 pic.twitter.com/VWPoFn35sK — Eirini Zarkadoula (@ezarkadoula) May 20, 2023

Από τις 7 η ώρα το πρωί έχουν οι ανοίξει οι κάλπες στο εκλογικό κέντρο των Βρυξελλών για τους Έλληνες του εξωτερικού και στις επτά το απόγευμα αναμένεται να κλείσουν.

Συνολικά στις Βρυξέλλες έχουν εγγραφεί 1.607 άτομα στους εκλογικούς καταλόγους είναι κι άλλα 69 στην Αμβέρσα.

Η διαδικασία βαίνει πολύ καλά καλά μέχρι στιγμής και πάνω από 500 άτομα έχουν πάει να ψηφίσουν, επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι η καταμέτρηση των ψήφων δεν θα γίνει στις Βρυξέλλες.

Historic moment for Greeks living abroad being able to vote in the country of their residence for the first time #GreekElections pic.twitter.com/Jdl6nCMYq3 — victoria ergolavou (@VErgolavou) May 20, 2023

Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που έχουν σταλθεί από την Αθήνα θα παραλάβουν τα ψηφοδέλτια μέσα σε διπλωματικούς σάκους, οι οποίοι θα ταξιδέψουν μέχρι την Αθήνα όπου θα γίνει και η επίσημη καταμέτρησή τους.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η εκλογική διαδικασία σε Σεούλ, Σιγκαπούρη, Κάιρο, Σόφια, Ντόχα, Ριάντ, Λευκωσία, Βίλνιους, Κάουνας, Βουκουρέστι, Ελσίνκι, Λούντβικσχάφεν, Κοπεγχάγη, Βέρνη, Γενεύη, Λωζάννη, Όσλο, Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Ρώμη, Μιλάνο, Βενετία, Βουδαπέστη, Χάγη, Άμστερνταμ, Ρότερνταμ, Άϊντχόφεν, Βαρσοβία, Στοκχόλμη, Γκέτεμποργκ, Μάλμε, Πράγα, Λουξεμβούργο, Βαλέτα.

12 εκλογικά κέντρα στη Βρετανία

Στις 9 ώρα Ελλάδος ξεκίνησε η ψηφοφορία των Ελλήνων στη Βρετανία. Στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους έχουν εγγραφεί 4.938 άτομα ενώ σ’ όλη τη χώρα έχουν δημιουργηθεί 12 εκλογικά τμήματα. Από αυτά οκτώ στο Λονδίνο (3.982 εγγεγραμμένοι) και από ένα σε: Εδιμβούργο (282), Γλασκόβη (150), Μπέρμιγχαμ (274) και Λιντς (250).

