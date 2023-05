Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα (21.5.2023) λόγω των εκλογών στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας των ξένων ΜΜΕ που έχουν εκτενή ρεπορτάζ για τη μάχη της κάλπης στη χώρας μας.

Τα ξένα ΜΜΕ έχουν στρέψει το βλέμμα τους στις εκλογές στην Ελλάδα και καλύπτουν το όλο θέμα με συνεχή ρεπορτάζ, εκτενή αφιερώματα ακόμα και live κάλυψη της μάχης της κάλπης.

Τα περισσότερα ξένα ΜΜΕ συμφωνούν σε ένα πράγμα: ότι οι εκλογές στην Ελλάδα πιθανότατα θα πάνε και σε δεύτερη κάλπη, καθώς είναι δύσκολο να αναδειχθεί νικητής από τον πρώτο γύρο.

«Οι Έλληνες ψηφοφόροι κατευθύνονται στις κάλπες για τις κομβικές εκλογές, αλλά δεν υπάρχουν πιθανότητες για καθαρό νικητή», ανέφερε το αμερικανικό δίκτυο CNN.

Το βρετανικό πρακτορείο Reuters ήταν στο ίδιο μήκος: «Οι Έλληνες πάνε στην κάλπη χωρίς προοπτική για ξεκάθαρο νικητή».

«Ξεκίνησαν οι βουλευτικές εκλογές και ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να κερδίσουν την απόλυτη πλειοψηφία», ανέφερε η Deutsche Welle, που είχε ως φωτογραφία στο κεντρικό της θέμα, έναν πολίτη που ήταν μπροστά στην κάλπη έτοιμος να ψηφίσει, έχοντας στην αγκαλιά τον σκύλο του.

Εκτενείς ήταν οι αναφορές στις εκλογές στην Ελλάδα και των τουρκικών ΜΜΕ, που ήταν εναρμονισμένα στο πνεύμα των ξένων δημοσιευμάτων και ανέφεραν κι αυτά ότι είναι σχεδόν απίθανο να βγει νικητής σε αυτή τη μάχη της κάλπης.

Το τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu τόνιζε ότι κανένα από τα δυο μεγάλα κόμματα, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται πως θα σχηματίσει από τώρα αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ έκανε αναφορά και στις δημοσκοπήσεις.

«Ξεκίνησε η ψηφοφορία στην Ελλάδα για τις γενικές εκλογές. Σχεδόν 10 εκατομμύρια ψηφοφόροι αναμένεται να ψηφίσουν σε μια “σκληρή αναμέτρηση”, όπου είναι απίθανο να υπάρξουν ξεκάθαροι νικητές. Η ΝΔ είναι στην πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις με δεύτερο τον ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο κανένα από τα δύο κόμματα δεν αναμένεται να πετύχει την απόλυτη πλειοψηφία», ανέφερε το πρακτορείο Anadolu.

Η τουρκική Sabah έκανε αναφορά σε όλη τη διαδικασία των εκλογών και εξηγούσε ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου, πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, πότε ξεκίνησε η εκλογική διαδικασία κ.ά.

Η αμερικανική εφημερίδα, Washington Post, περνούσε τις εκλογές στην Ελλάδα και μέσα από το οικονομικό πρίσμα και επισήμαινε πως είναι οι πρώτες που διεξάγονται στη χώρα, μετά την έξοδό της από την ενισχυμένη εποπτεία, ενώ τόνιζε ότι το κόστος ζωής απασχολεί πολλούς ψηφοφόρους.

«Οι Έλληνες ψηφίζουν την Κυριακή στις πρώτες εκλογές, αφότου η οικονομία της χώρας τους έπαψε να υπόκειται σε αυστηρή εποπτεία και έλεγχο από διεθνείς δανειστές, που είχαν παράσχει κεφάλαια διάσωσης κατά τη διάρκεια της σχεδόν δεκαετούς οικονομικής κρίσης. Το αυξανόμενο κόστος ζωής απασχολεί κυρίως πολλούς ψηφοφόρους που πηγαίνουν στα εκλογικά κέντρα που είχαν στηθεί σε σχολεία σε όλη τη χώρα», τόνιζε η αμερικανική εφημερίδα εφημερίδα.

Το Bloomberg και το Associated Press, τόνιζαν ότι υπάρχει η πιθανότητα συμμαχίας του πρώτου κόμματος με άλλες δυνάμεις, έτσι ώστε να βγει κυβέρνηση.

The winner of Sunday’s election will have three days to negotiate a coalition with one or more other parties. Via @AP https://t.co/DDl0QRcLru