Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόντρα Σκουρλέτη και ΝΔ – «Είστε τσιράκια της οικονομικής ολιγαρχίας»

Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης εξελίχθηκε η κατάθεση του Πάνου Σκουρλέτη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον πρώην υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας να έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Πάνος Σκουρλέτης, ο οποίος διετέλεσε υπουργός για έναν μόλις μήνα το 2015, υποστήριξε ότι η κλήση του στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει καθαρά προσχηματικό χαρακτήρα, καταγγέλλοντας την πλειοψηφία πως επιχειρεί «να αποπροσανατολίσει και να δημιουργήσει εντυπώσεις». Επικαλέστηκε, δε, το ΦΕΚ αρμοδιοτήτων του, βάσει του οποίου – όπως είπε – δεν είχε καμία εμπλοκή με τον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης ή τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Πάνος Σκουρλέτης κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «λειτουργεί ως τσιράκι της οικονομικής ολιγαρχίας», προκαλώντας την οξύτατη αντίδραση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος ανέφερε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που ήθελε να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας». Λίγο αργότερα, ο κ. Λαζαρίδης επανήλθε με ειρωνική αναφορά στον πρώην υπουργό, λέγοντας πως «χρειάστηκε δύο μήνες να ενημερωθεί», αφήνοντας αιχμές για τους σχεδιασμούς του δημοψηφίσματος του 2015.

Αναφερόμενος στην επίμαχη «τεχνική λύση» διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων, ο Πάνος Σκουρλέτης τη χαρακτήρισε «πολιτική επιλογή των κυβερνήσεων ώστε να μη χαθούν πόροι», υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η ΝΔ την αξιοποίησε «με εγκληματικό τρόπο για εξυπηρέτηση ημετέρων και χειραγώγηση πολιτών».

«Πυρά» μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η δήλωση αυτή προκάλεσε αντίδραση από πλευράς ΝΔ, που μέσω πηγών σημείωσε πως η παραδοχή Σκουρλέτη «αναιρεί το αφήγημα περί άγνοιας» και επιβεβαιώνει ότι το σύστημα διαχείρισης των επιδοτήσεων ήταν συνειδητή επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως υποστηρίζουν, η παραδοχή αυτή μετατοπίζει την ευθύνη από τις υπηρεσίες στην τότε κυβέρνηση, η οποία, όπως αναφέρουν, «ενέκρινε ένα μοντέλο που δημιούργησε σειρά προβλημάτων».

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε έντονα κάνοντας λόγο για «ευτελισμό της διαδικασίας», καταγγέλλοντας προσπάθεια αποπροσανατολισμού. Πηγές από την Κουμουνδούρου κάνουν λόγο για «κλασική δεξιά συνταγή συγκάλυψης», κατηγορώντας τη ΝΔ ότι επιχειρεί να μεταθέσει ευθύνες σε «υπηρεσιακούς ή “περαστικούς” υπουργούς» χωρίς ουσιαστική εμπλοκή, με στόχο να διασωθεί το κυβερνητικό αφήγημα. «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πολιτικούς υπευθύνους και διοικήσεις που το συντήρησαν. Όσο κι αν αναζητούνται αποδιοπομπαίοι τράγοι, η ευθύνη για τη διόγκωση πελατειακών πρακτικών δεν διαγράφεται», αναφέρουν χαρακτηριστικά.