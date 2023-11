Την αποχώρησή του από την Οργάνωση Μελών Ηνωμένου Βασιλείου του ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε ο αδερφός του Δημήτρη Τζανακόπουλου, Αντώνης, την ώρα που η ανακοίνωση για την αποχώρηση της Έφης Αχτσιόγλου και της ομάδας της αναμένεται από λεπτό σε λεπτό.

Ο αδερφός του Δημήτρη Τζανακόπουλου σε ανακοίνωσή του στο Twitter αναφέρει πως: «Δεν αγωνιστήκαμε τόσα χρόνια για να επαναφέρουμε την Ελλάδα των νοικοκυραίων, όπου ούτε η Αριστερά ούτε η διαφορετικότητα έχουν θέση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απωλεσθεί προ πολλού. Η ΠΣ βαδίζει ολοταχώς προς την Κεντροδεξιά».

Σημειώνεται πως εκτός από τον Αντώνη Τζανακόπουλο, αποχώρησαν επίσης κι άλλα μέλη της ΟΜ Ηνωμένου Βασιλείου. Στην επιστολή αποχώρησης τους που δημοσιεύει διατυπώνεται σκληρή κριτική κατά του Στέφανου Κασσελάκη, καθώς και αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος κυρίως από το 2019 και μετά.

Η ανάρτηση συνοδεύεται με στίχους από το γνωστό τραγούδι των Metallica «That Was Just Your Life».

Οι υπογράφοντες Απόστολος Αλμπάνης, Ντίνα Δαβάκη, Γιάννης Κανάκης, Αθηνά Καραμπά, Συμεών Λαμάι, Στέλιος Μαϊμάρης, Δημήτρης Μπούκας, Γιάννα Μύρτζιου – Κανάκη, Κωνσταντίνος Περήφανος, Αντώνης Τζανακόπουλος και Βασίλης Φιλαδίτης.

That Was Just Your Life



Almost like your life

Almost like your endless fight

Curse the day is long

Realize you don’t belong

Disconnect somehow

Never stop the bleeding now

Almost like your fight

And there it went

Almost like your lifehttps://t.co/xDwt3PGU06 pic.twitter.com/d2EIW4i5xB