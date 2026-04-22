Έντι Ράμα: «Χιούμορ» η πολυσυζητημένη ατάκα του για τον Πλάτωνα – Ο εκνευρισμός για τον Φρέντι Μπελέρη

Για το σάλο που προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του για τον Πλάτωνα, μίλησε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα την Τετάρτη (22/4/26).

Μιλώντας στον 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο Έντι Ράμα, είπε μεταξύ άλλων ότι οι δηλώσεις του για τον Πλάτωνα έγιναν για να… πειράξει τον δημοσιογράφο και να «ζεστάνει» το κλίμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, ο Έντι Ράμα σχολίασε: «Είχαμε ένα θέμα όταν είπα ότι οι Έλληνες δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα, αλλά ήταν ένας τρόπος να μπούμε στο κλίμα της συζήτησης με τον συνάδελφο σας. Δεν είχα πρόθεση να μειώσω τις αξίες και την ομορφιά της ελληνικής κουλτούρας και Ιστορίας. Συνεπώς, θεωρώ ότι δεν είναι τόσο σοβαρά τέτοιου είδους ζητήματα.

Ήταν ένας τρόπος να τον «πειράξω» λίγο, τον δημοσιογράφο, γιατί παίρνουμε τους εαυτούς μας πολύ στα σοβαρά. Το μόνο πρόβλημα που έχω με τους Έλληνες -αλλά και τους Αλβανούς περισσότερο- είναι ότι παίρνετε τους εαυτούς σας πολύ στα σοβαρά…

Στο σχόλιο του Αλέξη Παπαχελά, ότι σε εκείνη τη συνέντευξη, τού φάνηκε εχθρικός, ο Έντι Ράμα απάντησε: «Εχθρικότητα; Όχι, ποτέ. Έχω μεγάλο θαυμασμό για αυτή τη χώρα».

Α. Παπαχχελάς: Ίσως ήταν μια κακιά στιγμή.

Ε. Ράμα: Όχι δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Απλώς έκανα χιούμορ με πολύ σοβαρούς ανθρώπους, οπότε ίσως δεν ήμουν στο σωστό μέρος.

Σε άλλο σημείο, ο Έντι Ράμα φάνηκε να εκνευρίζεται όταν χρειάστηκε να αναφερθεί στον Φρέντι Μπελέρι.

«Γιατί να πάμε σε αυτό το θέμα;» αναρωτήθηκε ο Ράμα, λέγοντας ότι άλλοι δήμαρχοι βρίσκονται ακόμη στη φυλακή ενώ ο Μπελέρι βγήκε.