Επίκαιρη ερώτηση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη για την ενέργεια 

«Σχεδόν ένα στα πέντε ελληνικά νοικοκυριά αδυνατεί να θερμάνει επαρκώς την κατοικία του» αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
O Νίκος Ανδρουλάκης
O Νίκος Ανδρουλάκης / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

«Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια τροφοδοτεί την ακρίβεια και θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας», υποστηρίζει, σε επίκαιρη ερώτησή του προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η ενεργειακή κρίση που βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αναπόφευκτη, αλλά είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών της κυβέρνησής σας, που μετέτρεψαν την ενέργεια από βασικό κοινωνικό αγαθό σε μηχανισμό διαρκούς ακρίβειας και ανασφάλειας για τα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον αγροτικό κόσμο», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε επίκαιρη ερώτησή του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Τα στοιχεία είναι αμείλικτα: Σχεδόν ένα στα πέντε ελληνικά νοικοκυριά αδυνατεί να θερμάνει επαρκώς την κατοικία του, ενώ το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 27% για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους ηλικιωμένους. Την ίδια ώρα, η ενεργειακή ακρίβεια πνίγει τον παραγωγικό ιστό της χώρας, αποδυναμώνοντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βιομηχανία και αγροτική παραγωγή και υπονομεύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας» προσθέτει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους στη χονδρεμπορική αγορά, τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να πληρώνουν από τα ακριβότερα τιμολόγια ρεύματος στην Ευρώπη».

Ταυτόχρονα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «με τη δική της πολιτική επιλογή, η ΔΕΗ έχει απομακρυνθεί από τον κοινωνικό και αναπτυξιακό της ρόλο και λειτουργεί πρωτίστως ως όχημα μεγιστοποίησης κερδών για τους μετόχους της, χωρίς ουσιαστική κρατική εποπτεία και διαφάνεια».

«Τα λεγόμενα “πράσινα” τιμολόγια αποδείχθηκαν ακριβά, αδιαφανή και απρόβλεπτα, μεταφέροντας όλο το ρίσκο στους καταναλωτές. Την ίδια στιγμή, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησής σας, η ενεργειακή μετάβαση υλοποιείται με άναρχο και στρεβλό τρόπο. Η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας πραγματοποιήθηκε χωρίς τον στοιχειώδη σχεδιασμό για δίκτυα και υποδομές αποθήκευσης, με αποτέλεσμα τη μαζική απόρριψη παραγόμενης πράσινης ενέργειας. Πρόκειται για ενέργεια που θα μπορούσε σήμερα να μειώνει ουσιαστικά το κόστος ηλεκτρισμού για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τον αγροτικό κόσμο», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Επίσης, επισημαίνει πως «αγρότες, συνεταιρισμοί και ενεργειακές κοινότητες αποκλείονται συστηματικά από τον ηλεκτρικό χώρο, ενώ η αγορά συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο σε λίγους, ισχυρούς και καθετοποιημένους επιχειρηματικούς ομίλους, μετατρέποντας την ενεργειακή μετάβαση σε μηχανισμό αναπαραγωγής ανισοτήτων και εξυπηρέτησης συμφερόντων».

Ισχυρίζεται, δε, ότι «οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης που προορίζονταν για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και τη στήριξη των πολιτών λιμνάζουν ή χάνονται λόγω έλλειψης σχεδιασμού και αδυναμίας απορρόφησης» και πως «η πολιτική της κυβέρνησης δεν επιβαρύνει μόνο το κόστος ζωής αλλά υπονομεύει ευθέως και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων».

«Η καθυστέρηση στην ενίσχυση των δικτύων από τον ΔΕΔΔΗΕ, η απουσία έξυπνων μετρητών και η πρόθεσή σας να παραχωρήσετε τον έλεγχο του ΑΔΜΗΕ σε ιδιώτες, ακόμη και σε μη ευρωπαϊκά κεφάλαια, εκχωρούν κρίσιμες υποδομές εθνικής και ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η διασύνδεση με την Κύπρο βρίσκεται σήμερα στον αέρα εξαιτίας των δικών σας χειρισμών», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στην ίδια ερώτηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει λόγο για «παλινωδίες και αδιαφάνεια στον τομέα των υδρογονανθράκων», ενώ αναφέρει ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει ακόμη μία κρίσιμη ευκαιρία εάν επιμείνετε στην ίδια πολιτική ακρίβειας, κοινωνικού αποκλεισμού και έλλειψης στρατηγικού σχεδιασμού».

Πολιτική
