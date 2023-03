Επικοινωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είχε σήμερα (6.3.2023) το πρωί η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με θέμα την τεχνική υποστήριξη της ΕΕ προς την Ελλάδα για τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων της και τη βελτίωση της ασφάλειάς τους. Επίσης στην Αθήνα θα καταφθάσει αυτή την εβδομάδα επιτροπή ειδικών της ΕΕ για τους σιδηροδρόμους.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε αναφορά σε ποστ που έκανε στο twitter στην κινητοποίηση της ΕΕ και της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για το θέμα των σιδηροδρόμων της Ελλάδας, ευχαρίστησε την πρόεδρο της Κομισιόν και τόνισε ότι «χαιρόμαστε που μπορούμε να βασιστούμε στους Ευρωπαίους εταίρους μας για βοήθεια».

Αναλυτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε:

«Ευχαριστώ αγαπητή μου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την ταχεία ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας. Είμαστε αποφασισμένοι να κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους. Χαιρόμαστε που μπορούμε να βασιστούμε στους Ευρωπαίους εταίρους μας για βοήθεια».

Thank you dear @vonderleyen for your swift response to our request. We are determined to mobilize all resources available. We are glad we can count on our European partners for assistance. https://t.co/ILFq02QZpl